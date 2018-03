Nevobo en de Rabobank lanceren de Volley Bowl

Met de introductie van de Volley Bowl presenteerden Rabobank en de Nevobo op 28 maart een driejarige samenwerking. De Rabobank was via TeamNL van NOC*NSF al aan de Volleybalbond verbonden.

De Rabobank wordt in 2018 en 2019 Nevobo partner van een aantal internationale titeltoernooien die in Nederland zullen worden gehouden.

Gezond en duurzaam

De bank en de bond bundelen hun voedselkennis. Die zal worden gebruikt om een gezond en duurzaam voedingsaanbod rond evenementen te stimuleren. Dit programma wordt samen met NOC*NSF ontwikkeld en daarom ook tijdens andere evenementen uitgerold.

Volley Bowl

De Volley Bowl is met name bedoeld voor liefhebbers. Uit een halve volleybal eet je een gezonde mix plantaardige seizoensproducten, afkomstig van Nederlandse bedrijven. Het recept hiervan is ontwikkeld door Erik te Velthuis, chefkok van het Topsportrestaurant Papendal. Hij bereidde samen met ex-topvolleybalster Debby Stam live de eerste Volley Bow in De Moestuin in Utrecht.

Statiegeldsysteem

Nevobo directeur Michel Everaert: “De Volley Bowl past in de trend van biologische en plantaardige voeding. De bowl moet het publiek ertoe zetten om bewust met voeding bezig te zijn.”

De bowl wordt tijdens het EK Beachvolleybal 2018, het WK Zitvolleybal 2018 en het EK Heren Volleybal in 2019 via een statiegeldsysteem verstrekt.

Strategie Rabobank

De samenwerking met de Nevobo past in de strategie van Rabobank, die nu al partner is van TeamNL en van de breedtesport. Rabo strateeg Tom van Kuyk: “De bank verbindt al vele jaren de clubs, amateur- en topsporters dus een samenwerking met de Nevobo past daar goed bij.”

Kickstart Food

De samenwerking tussen Rabobank en Nevobo is een onderdeel van het Kickstart Food programma van de bank. Via dit programma deelt de Rabo kennis, netwerken en financiële oplossingen voor verduurzaming van de voedings- en landbouwsector.

Samen met partners zoals de Nevobo wil de bank gezonde voeding voor iedereen in Nederland beschikbaar maken maar ook de hoeveelheid afval reduceren.

