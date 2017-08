Koffie en sport, is dat een winnende combinatie?

We drinken in Nederland elke dag miljoenen liters koffie. Maar hoe zit het eigenlijk met de combinatie van koffie en sport? Is koffie voordat je gaat sporten juist goed of kun je het op de dag van je training beter niet drinken?

Onlangs meldde de Volkskrant dat koffie drinken de kans op een lang leven vergroot. Al bij het drinken van één kop per dag. En drie koppen per dag zou optimaal zijn.

185.000 Amerikanen

Aan een groot onderzoek naar het drinken van koffie deden 185.000 Amerikanen mee. Hun drinkgedrag werd tussen 16 en 20 jaar lang gevolgd en er werd bijgehouden waaraan deelnemers overleden. Daaruit bleek dat koffiedrinkers minder snel overleden aan hart- en vaatziekten. Maar ook aan aandoeningen aan het spijsverteringsstelsel, bepaalde vormen van kanker, diabetes en nierziekten.

Niet allemaal aan de koffie

“Toch betekenen deze resultaten niet dat je nu ook aan de koffie moet”, zegt Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum. Ook als je dagelijks drie koppen zwarte of groene thee drinkt heb je minder kans op hart- en vaatziekten of een beroerte.

Adrenaline

Maar hoe worden de sportprestaties beïnvloed? Koffie met cafeïne heeft een positieve invloed hebben op de aanmaak van adrenaline. Daardoor krijg je meer energie en stroomt het bloed beter van je hart naar je spieren. Daardoor heb je tijdens het sporten meer energie, minder spierpijn en wordt je minder snel moe.

Twintig minuten

Je merkt dit effect pas na zo’n 20 minuten en het werkt zo’n vier uur door. Hoeveel koffie je nodig hebt om te kunnen profiteren van die extra adrenaline, hangt van je lichaamsgewicht af. Als je 60 kilo weegt dan geeft het drinken van 2 kopjes al deze extra energie boost.

Gefilterd

Het allerbelangrijkste is dat je elke dag voldoende drinkt, zo’n 1,5 tot 2 liter water, zwarte of groene thee zonder suiker of koffie. Met melk en een cappuccino mag ook. Het Voedingscentrum geeft aan dat koffie die gefilterd is, minder slecht is en dat het raadzaam is om niet meer dan 4 kopjes per dag te drinken.

