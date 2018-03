JOGG en ALDI gaan de komende drie jaar samenwerken

Jongeren Op Gezond Gewicht JOGG en ALDI gaan een samenwerking aan voor drie jaar. Deze is bedoeld om met name gezinnen met jonge kinderen bewust te maken van het belang van gezonde voeding.

Het partnership van JOGG en ALDI werd op 9 maart bekendgemaakt in het kader van de Week voor de Gezonde Jeugd.

Healthy Sisters

Tijdens de heropening van een nieuw filiaal in Mierlo-Hout, overhandigde ALDI symbolisch een tas met gezonde producten aan de Healthy Sisters. Zij zijn ambassadeurs van JOGG en de eerste Nederlands-Marokkaanse bloggers in Nederland die aandacht vragen voor een gezonde lifestyle.

ALDI in Nederland

ALDI (1961) is één van de grootste Europese detailhandelsbedrijven met een kleine 5.000 vestigingen door heel Europa. Het bedrijf is al sinds 1973 in Nederland gevestigd en heeft in ons land zo’n 500 filialen.

Gezonde voeding

Directeur JOGG, Marjon Bachra: “Wij zijn erg blij met deze samenwerking want ALDI biedt elke dag toegang tot talloze gezinnen met jonge kinderen. Ons doel is om hen er samen met ALDI, bewust van te maken dat gezonde voeding en bewegen in het dagelijkse leven belangrijk zijn.”

Betaalbare en gezonde levensmiddelen

Corporate responsibility manager bij ALDI, Nadie Winde: “ALDI wil verantwoorde en betaalbare levensmiddelen leveren aan een brede groep klanten. Daarom gaan wij ons samen met JOGG drie jaar inzetten om gezinnen met jonge kinderen te laten kiezen voor gezond eten.”

Gezamenlijke campagne

“De samenwerking van JOGG en ALDI biedt veel mogelijkheden omdat beide landelijk opereren. De samenwerking wordt nog verder uitgewerkt en zal later dit jaar gestalte krijgen. Dan wordt een campagne gelanceerd om de aankoop van producten uit de Schijf van Vijf te stimuleren”, aldus Winde.

Follow @Allesportzaken