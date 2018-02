Omzetstijging door koffie en een gezonder aanbod

Steeds meer sportclubs laten hun bezoekers zien dat er in de kantine een lekker en gezonder aanbod te koop is. En veel betere koffie. CTV De Doelen in Culemborg is daar een mooi voorbeeld van.

De tijd dat bezoekers genoegen namen met een broodje kroket, is volgens Oscar Vos voorbij. “Gasten en leden willen tegenwoordig gezonde en smaakvolle snacks”, aldus de voorzitter.

Gestegen omzet

CTV de Doelen werkt samen met de lokale cateraar ‘Kim’s Keuken’. En sindsdien wordt de bezoekers niet alleen een gezonder aanbod aangeboden, de omzet van de club is hierdoor ook nog eens flink gestegen.

Betere koffie

Eerst hebben wij ons koffie-aanbod onder handen genomen want bezoekers hebben behoefte aan goede koffie. “Dat heeft de omzet echt enorm geholpen”, stelt Vos. “Het was even een stap, maar mensen blijken voor een kwalitatief goede kop koffie best een beetje meer te willen betalen.”

Gezonder aanbod moet lekker zijn

Wij hebben ook het assortiment met snacks tegen het licht gehouden. “Wij zijn soep gaan aanbieden en hebben de standaard tosti’s vervangen door luxe broodjes. En voor de liefhebber is er een vegetarische tosti.

Wat wij verkopen moet behalve gezond ook echt lekker zijn, anders werkt het niet. En mensen kunnen nog steeds een vette snack kopen alleen dat promoten wij niet meer.”

Kwestie van testen

“Kim’s Keuken levert onze producten en beheert de voorraad en wij bellen regelmatig om het assortiment o.b.v. de verkoopcijfers te overleggen. Een idee voor een nieuw product is gewoon een kwestie van testen. En wij vragen onze bezoekers wat zij van onze producten vinden.”

Wisselend barpersoneel

“Het barpersoneel dat rouleert, moet een gezonder aanbod natuurlijk serveren. Dus daar moet je rekening mee houden”, benadrukt Vos. “Onze snacks zijn daarom ‘vrijwilliger-proof’. Op de verpakking van elke snack staat precies hoe het product moeten worden bereid.”

Tweede huis

Op termijn wil De Doelen ook maaltijden gaan serveren, om nog meer een tweede thuis te zijn voor de leden en bezoekers. “Het aanbieden van goede maaltijden brengt ons een stapje verder richting dat thuisgevoel. Wij zijn natuurlijk een sportvereniging maar wij willen wel een club zijn waar de randzaken goed geregeld zijn.”

