Gaat Ede ongezonde sportclubs subsidie onthouden?

Ede neemt, via een ‘voedselwethouder’ de gezondheid uitermate serieus. Hij bekijkt met collega sportwethouder Johan Weijland zelfs of clubs met een ongezonde kantine subsidie kan worden onthouden.

In wijken in Ede waar sprake is van relatief slecht eet- en drinkgedrag, worden door de gemeente speciale lifestyle coaches ingeschakeld.

Aansterken

Het Ziekenhuis ­Gelderse Vallei in Ede werkt met de ‘At your request’ maaltijdservice. Sinds de invoering, vijf jaar gelden, heeft het ziekenhuis daardoor al 30% minder voedselafval. Het ziekenhuis laat patiënten, met risico op ondervoeding, aansterken via een energie verrijkt dieet. “En zo nodig krijgt iemand zulke maaltijden mee naar huis voor verder herstel.”

Suggestie voor gemeenten

Voormalig raadslid in Uden, Mirjam de Groot, doet gemeenten een suggestie. “Neem standaard iemands voedingsstatus mee in een keukentafel gesprek. “Zodra dan blijkt dat iemand minder goed of te weinig eet, biedt dan de hulp van een diëtist aan.”

Diëtist mee

Wethouder Leon Meijer ziet wel iets in die suggestie van De Groot. “Misschien moeten wij inderdaad een diëtist meenemen naar elk keukentafel gesprek. Dat doen wij in Ede nu eigenlijk al op een paar plekken.

De wijken waar de gezondheid het meest te wensen over laat, hebben al lifestyle coaches gekregen. Ede stimuleert ook bewustwording, onder meer via smaaklessen en tuinieren op basisscholen. Ook worden boeren via kook-battles met restjes, verleid om de lokale markt te bedienen.

Sportclubs subsidie onthouden

Meijer wil niet gaan zitten toekijken. Zo bekijkt hij samen met zijn collega Johan Weijland, of sportclubs met een ‘ongezonde’ kantine, subsidie kan worden onthouden. “Het is te gek om aan de ene kant iets te financieren, dat de samenleving aan de andere kant geld kost.”

“Overgewicht leidt niet alleen tot diabetes 2 maar via inactiviteit vaak ook tot een depressie. En ook ik zie overgewicht als ‘het nieuwe roken’. Volgens het CBS is 43% van de Nederlanders te zwaar. Zo’n dertig jaar geleden was dat nog maar 28%.

