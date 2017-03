Zou Max wel eens zo’n Red Bull energiedrankje drinken?

We kennen een drankje zoals Red Bull als energiedrankje dat je vleugels geeft. Dat is nogal overtrokken aangezien het enige verschil met een kop koffie, een flinke lading suiker is. In de nieuwe campagne van het merk zien we dat marathonlopers, wielrenners en krachtsporters een extra ‘zetje’ van het energiedrankje krijgen.

Het is niet de eerste keer dat een energiedrankje wordt omgedoopt tot sportdrankje. Hetzelfde gebeurt met producten zoals Monster of Coca Cola.

Vijf klontjes suiker

Reguliere energiedrankjes bevatten zo’n 5 klontjes suiker per blikje. Stop eens zoveel suiker in je koffie of thee. Het is dus domweg een frisdrank. Het Voedingscentrum adviseert het drinken van deze suikerrijke drankjes niet. En zeker niet tijdens het sporten. Het hoge suikergehalte zorgt er namelijk voor dat het lichaam minder snel vocht opneemt. Bovendien zitten er veel calorieën in zo’n blikje.

Prestatieverhogend

Ongeveer een halfuur voor het sporten gaat er wel een kop zwarte koffie in om een beetje opgepept te raken. Maar niét omdat tijdens het sporten wat langer, harder of sneller te gaan. En dat is wat Red Bull beweert te doen, je minder moe maken. Het merk en vergelijkbare drankjes zeggen niet dat hun drankje prestatieverhogend werkt. Maar de marketinguitingen zorgen er wel voor dat de consument die associatie legt. En daar zit ‘m de crux want zo valt de producent moeilijker iets te verwijten.

Cafeïne

Het advies van het Voedingscentrum is om het tijdens het sporten bij water te houden. En het centrum wil ouders graag op het hart drukken om kinderen onder 13 jaar nooit energiedrankjes te laten drinken. Voorlopig zullen mensen energiedrankjes nog wel met betere sportprestaties blijven associëren.

