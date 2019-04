De hockeyhap bij HC Feijenoord is een succesnummer

Veel Rotterdamse sportclubs vinden het ontwikkelen van meer ouderbetrokkenheid een grote uitdaging. HC Feijenoord heeft daar met ‘de hockeyhap’ sinds een jaar iets op gevonden.

“De hockeyhap kwam voor ons als geroepen”, zegt Tjerk van de Wetering. Hij is vader van twee hockeyende kinderen en voorzitter van de barcommissie bij HC Feijenoord.

Hockeyhap is een succes

“Elke vrijdagavond was het bij ons vaste prik. De verschillende trainingstijden van de kinderen zorgden steeds opnieuw voor logistieke stress. Het weekend begon elke keer op de bank met pizza en patat. Dus een gezonde maaltijd op de club voor een klein prijsje is echt een uitkomst.”

Maar niet alleen Van de Wetering is enthousiast. Bij de eerste editie van de hockeyhap schoven al zo’n 100 kinderen en ouders aan. En inmiddels is dat aantal op de drukke dagen al verdubbeld.

Samen eten voor 3,50 euro

“Eten en drinken is een verbindende schakel en brengt mensen bij elkaar. Via een sponsor kreeg de kantine anderhalf jaar geleden een nieuwe keuken. Een aantal ouders is aan de slag gegaan met koken omdat zij dat leuk vonden, het begin van de wekelijks hockeyhap.”

Zo’n vier à vijf ouders serveren elke vrijdagavond een gezonde maaltijd voor de junioren en hun ouders. Voor 3,50 euro kan iedereen al een vorkje mee prikken. “Omdat alle jeugdteams op vrijdag trainen spreek dat meteen een hele grote groep aan.”

Alles wordt vers bereid

“Het enige waar wij nu nog iets op moeten vinden is om andere culturen te betrekken. Die haken wel aan, maar nog niet voldoende. De stap voor hen om op vrijdagavond op de club te blijven, is soms kennelijk nog te groot.”

De komende tijd gaat HC Feijenoord kijken hoe zij met de hockeyhap verder gaan. Deze trekt nu namelijk een zware wissel op de kleine groep vrijwilligers. “Want alles wordt vers bereid, inclusief vegetarische opties.” Met een slimmere inkoop en een andere opzet hoopt Van de Wetering de druk op hen te verlichten.

