Cafeïne wellicht ook belangrijk voor balsporters

Het nut ervan voor duursporters was al bekend. De kans lijkt echter groot dat balsporters die cafeïne innemen hierdoor ook sneller sprinten, hoger springen en minder pijn ervaren.

Cafeïne wordt in de sportpraktijk als supplement of drank veel gebruikt. Maar doorgaans ligt bij het gebruik ervan de aandacht op verbetering van de duurprestatie.

Andere sporten

Er zijn in de afgelopen jaren steeds meer studies verschenen waarin ook het effect op andere sporten onder loep is genomen. Om die reden bestudeerde een groep onderzoekers uit Singapore en Engeland de resultaten van 19 studies nader.

Lastig meten

Een verbetering van de prestatie bepalen is bij balsporten lastig omdat veel variabelen die prestatie beïnvloeden. Daarom hebben de onderzoekers zich gericht op factoren zoals sprintsnelheid, timing, reactietijd, wendbaarheid en het ervaren pijn en vermoeidheid.

Betere sprint

In het overgrote deel van de studies is na inname van cafeïne, een verbetering van de sprintprestatie aangetoond. Daarnaast springen atleten dankzij inname gemiddeld 1 à 2 centimeter hoger.

De onderzoekers verklaren de positieve resultaten doordat er dankzij de cafeïne meer calcium in de spieren vrijkomt, waardoor deze beter kunnen samentrekken. De stof lijkt minder invloed te hebben op de wendbaarheid en nauwkeurigheid.

Meerdere koppen

De positieve effecten van cafeïne treden op als sporters een uur voor de wedstrijd zo’n drie tot zes milligram per kilo lichaamsgewicht innemen. Dit kan via koffie maar dan moeten er meerdere koppen worden gedronken.

Daarom ligt het gebruik van de stof als supplement meer voor de hand. Er zijn aanwijzingen dat sporters al bij lagere doseringen een positief effect ondervinden van deze inname.

Slapeloosheid bekend fenomeen

De onderzoekers stonden ook stil bij de bijwerkingen van cafeïne zoals slapeloosheid. Dit is een bekend fenomeen. Sporters kunnen daarom beter niet laat op de avond cafeïne innemen. Hoge doses kunnen ook tot hoofdpijn, maag- of darmklachten, zenuwachtigheid, een versnelde hartslag en hartritmestoornissen leiden. Indien de bijwerkingen ernstiger zijn dan het positieve effect op de prestatie, is het raadzaam om geen cafeïne in te nemen.

