Anders nog iets lekkers voor in sportkantines

Met de pilot ‘Anders nog iets lekkers’ biedt de Profkantine sportkantines een display met verantwoorde tussendoortjes aan. Volgens het platform is de markt van sportkantines klaar voor gezonde snacks.

De Sportkantine helpt beheerders van clubkantines met adviezen, acties en spaarprogramma’s om meer rendement te halen uit sportkantines.

Anders nog iets lekkers

“Sportkantines willen graag verantwoorde producten aanbieden. Alleen weten zij vooraf niet of iets goed zal verkopen. En om dan een hele collo in te kopen is een gok die zij liever niet nemen. En met een of twee gezonde alternatieven is de keuze te beperkt”, aldus Carletta Jacobs van Opmerken.

Zij is als business development manager betrokken bij ‘Anders nog iets lekkers’. “Het is voor de deelnemende merken een mooie aanvulling in hun huidige afzetkanalen en een manier om onder de aandacht te komen van een groter publiek.”

Eerst proberen

Volgens Profkantine brengen grossiers hun verantwoorde producten vaak onder de aandacht. “Maar de minimum afname van een product houdt inkopers tegen die het liever eerst eens wil proberen”, stelt Jacobs.

“Met onze display faciliteren wij gemak. Producten die niet goed lopen, hoef je niet op voorraad te houden. En zitten er hardlopers tussen, dan kan een kantinebeheerder rustig meer inkopen”, vertelt Jacobs.

Meer vraag

Uit onderzoek van Profkantine blijkt dat 30% van de sportkantines meer vraag ziet naar gezonde voeding. Jacobs: “Om echt een vuist te maken, moet je dan de krachten bundelen. De pilot is daarom een win-winsituatie voor de kantines en de deelnemende merken.”

De producten in de ‘Anders nog iets lekkers’ display versterken elkaar. Bekende merken in de display zijn o.a. Quaker, Duyvis, Snelle Jelle, Hero, Slimpie Bear, Nãkd, Bazqet en Organix. “Voor deze merken geldt dat de display een manier is om zichtbaar en verkrijgbaar te zijn in een groot aantal kantines”, aldus Jacobs.

