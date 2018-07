FIFPro vraagt de FIFA om verplichte rust voetballers

De FIFPro wil dat er een verplichte rustperiode komt voor voetballers. De internationale spelersvakbond beklaagt zich er o.m. over dat de WK-gangers bij Ajax te weinig verplichte rust hebben gekregen.

De FIFPro spreekt over zeker 16 spelers die kort na het toernooi in Rusland alweer voor hun clubs moesten spelen in de voorrondes van de Champions League en Europa League.

Ajax

Dat was bij Ajax het geval met Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic. Zij kwamen vorige week al in actie tijdens de tweede voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz.

Gezondheid in het geding

Volgens de FIFPro komen spelers door een te korte vakantie onder druk te staan. Zij belanden in een spagaat tussen hun clubverplichtingen en de zorg voor hun gezondheid. “FIFPro begrijpt dat deelname aan de Champions League en Europa League voor de clubs financieel belangrijk zijn. Maar de gezondheid van de spelers komt in het geding door het volle wedstrijdschema.”

Medisch onderzoek

FIFPro doet dan ook een beroep op de FIFA om in voorkomende gevallen verplichte rust in te lassen voor spelers. Als het aan de FIFPro ligt, duurt die tijdens de zomerstop minstens vier weken.

Deze wens is gebaseerd op de uitkomsten van medisch onderzoek. Het is volgens de FIFPro “herhaaldelijk aangetoond dat te weinig rust in de overvolle speelkalender zeer riskant is.”

Maar ook tijdens de winterstop verdienen spelers een korte vakantie. Zij zouden dan minstens tien tot veertien dagen vrijaf moeten krijgen.

Zeker 72 verplichte rust

Na elke wedstrijd moeten voetballers volgens de FIFPro zeker 72 uur rust krijgen. In het geval van internationale wedstrijden hebben zij zelfs recht op een extra rustperiode, aldus de vakbond.

Ander licht op rust

Dit werpt toch een ander licht op de inspanning die wielrenners leveren in de Tour de France en andere grote wielerrondes. Zou door de ICU wel eens onderzocht zijn wat weken achter elkaar, dagelijks uren een topprestatie leveren met een wielrenner doet? En vervolgens staan zij daags na de finale in Parijs alweer aan de meet in Boxmeer.

