Verplichte hersenscan MMA-vechters in Dublin

Een nieuwe stap in de gezondheidsbescherming van sporters, dit maal een stap die Mixed Martial Arts (MMA) wedstrijdvechters van de SBG vanaf 2017 moeten nemen, de verplichte hersenscan. “Want het is een rauwe vechtsport” zegt Conor McGregor, Iers MMA-vechter en zowel veder- als lichtgewicht UFC-kampioen.

Straight Blast Gym De Ierse(SBG), thuishaven van McGregor, verplicht MMA-wedstrijdvechters om zich vanaf 2017 te laten controleren op hersenschade.

Hersenscan voor amateur en professional

SBG-hoofdcoach en zelf MMA-vechter John Kavanagh, liet weten dat een hersenscan vanaf 2017 voor alle wedstrijdvechters verplicht is, amateur of professional. “Neem een groep van 100 willekeurige mensen dan zitten er in die groep mensen die hersenschade hebben opgelopen waardoor zij geen vecht- of contactsport zouden mogen beoefenen.”

“Niet ontdekte schade komt dan niet door sporten of ander trauma maar kan ongemerkt optreden, door bijvoorbeeld genetische aanleg. In Ierland biedt SafeMMA-Ireland – een Ierse non-profit organisatie – hersenscans aan tegen een redelijke prijs”, aldus Kavanagh.

Doodgeslagen

In april 2016 stierf MMA-vechter João Carvalho (28) aan hersenschade na een verlies via technisch knock-out. Conor McGregor: “Afschuwelijk. Ik was aanwezig tijdens dit gevecht maar heb ook geholpen iemand te trainen die nu daadwerkelijk iemand heeft doodgeslagen. Mensen noemen dit een sport maar het is puur vechten” stelt McGregor.

American Football

Een andere sport waar de adressering van hersenschade inmiddels hoog op de agenda staat is American Football. Geschat wordt dat zo’n 40% (!) van de professionele American Football-spelers lijdt aan een aandoening genaamd Chronische Traumatische Encefalopathie (CTE), een degeneratieve aandoening die wordt veroorzaakt door veelvuldige duwen, klappen of het schudden van het hoofd.

Snelle aftakeling

Kenmerkend is de snelle aftakeling van de hersenen. Inmiddels zijn de regels en medische zorg in de NFL aangepast om het risico op het verkrijgen van deze aandoening zoveel mogelijk te beperken. Velen in de MMA-gemeenschap hopen dat de stap van SBG door andere MMA-scholen zal worden gevolgd.

