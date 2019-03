Verbod voorschrijven schildkliermedicatie aan sporters

Sportartsen kunnen voortaan niet meer zelfstandig beslissen over het voorschrijven van schildkliermedicatie aan sporters. De NOC*NSF verbiedt dat, na signalen over misbruik van deze medicatie.

In 2018 stuurde de schaatsbond KNSB al een brief aan alle topschaatsers, waarin stond dat er signalen waren over mogelijk misbruik van de medicatie.

Geen gezeik meer

“Ik zet een extra slot op de deur want ik wil om het populair te zeggen “dit gezeik niet meer”. Dit verklaarde medisch directeur Cees-Rein van den Hoogeband van NOC*NSF op 28 februari in de Volkskrant.

Schildkliermedicatie om sneller af te vallen

Die medicijnen zijn bedoeld voor mensen met een traag werkende schildklier. Maar een aantal sporters zouden het gebruiken om sneller af te vallen. Volgens de Dopingautoriteit gebruiken steeds meer sporters deze middelen, die eenvoudig via internet te bestellen zijn.

Tijdens de Olympische Winterspelen in 2018 in Pyeongchang, werd het NOC*NSF duidelijk dat meerdere Nederlandse schaatsers deze schildkliermedicatie slikten.

Inregeling medicatie kijkt heel nauw

Aan het gebruik van schildkliermedicatie zijn gezondheidsrisico’s verbonden voor het hart, de spieren en de botten. De inname van deze hormonen luistert heel nauw en moet per persoon op maat worden ingeregeld. Bij verkeerd gebruik ervan kunnen de gevolgen voor de gebruiker groot zijn.

Topsporters zoals Ireen Wüst, Anice Das en Irene Schouten vertelden in de media al over hun schildklierproblemen. Van hen is dus bekend dat zij daar medicatie voor gebruiken. Maar hoeveel sporters er in totaal deze schildkliermedicatie slikken is niet bekend.

