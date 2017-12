Veilig voetbalklimaat bij LMO Rotterdam een lange weg

Bij vv LMO is een veilig voetbalklimaat tegenwoordig een feit. De club heeft nu geen last meer van regelmatig terugkerende geweldsincidenten op en rond de velden. Maar hoe lukte dat de club?

veilig voetbalklimaat Spelers van LMO raakten vaak betrokken bij vechtpartijen waarna straf van de KNVB volgde. Hoog tijd dus om te komen tot eenop z’n Rotterdams.

Zes stappen

Michel Collet, sinds 2012 jeugdvoorzitter bij LMO vertelt over de zes stappen die de club zette op weg naar een veilig voetbalklimaat.

• Stap 1 Start de discussie

“Het is belangrijk normen en waarden onder de aandacht te brengen bij de leden. Niet tijdens een ALV maar door te praten over zaken die op en rond de velden gebeuren. Soms wordt schelden of vechten vergoelijkt met de opmerking “voetbal is emotie”. Dan is mijn reactie: “Voetbal is zeker emotie maar schelden, vechten en vernielen zijn onacceptabel.”

Aan de hand van incidenten heeft LMO steeds opnieuw duidelijk gemaakt wat normaal is en wat niet. En de inspanningen zijn beloond. Bij LMO wordt nu geaccepteerd dat je kunt worden aangesproken op je gedrag.”

• Stap 2: Afspraken met het bestuur

Het bestuur vroeg aan Collet om jeugdvoorzitter te worden. “Ik heb ja gezegd onder de voorwaarde dat ik de vrije hand kreeg om zaken te reorganiseren. En die kreeg ik. Dankzij die afspraak was het niet doorlopend nodig om met het bestuur te overleggen.”

• Stap 3: Nieuw beleid

“Vervolgens heeft LMO een commissie opgericht die de normen en waarden heeft geformuleerd. Er is ook nieuw beleid geformuleerd voor het aannemen van trainers. Verder worden er nu cursussen aangeboden aan trainers en scheidsrechters.”

• Stap 4: Uitvoering

“Wij vroegen de trainers vervolgens om het normen- en waardenbeleid te onderschrijven. Van sommigen veranderde de houding niet. Hun benadering van spelers bleef opjutten, uitschelden, etc. dus van hen hebben wij afscheid genomen. Bij anderen lukte het wel om een positieve betrokkenheid te bereiken.”

“Sinds het seizoen 2015/2016 vraagt LMO kandidaten ook om een VOG. Zo’n verklaring kan dankzij NOS*NSF kosteloos worden aangevraagd. Het biedt geen garantie tegen onveiligheid maar deelname versterkt wel het bewustzijn omtrent de gedragsregels.”

“LMO heeft trainers de gelegenheid gegeven om zich pedagogisch te verbeteren. Pedagogisch adviseur Judith van Dijk hielp daarbij met adviezen. Zij observeerde hen tijdens de omgang met de groep en deed suggesties. Judith was mijn sparringpartner om tot nieuw beleid rond een veilig voetbalklimaat te komen.”

• Stap 5: Aanname leden

“Het lidmaatschap van LMO is niet vrijblijvend. Een speler moet echt een goede reden hebben om je af te melden voor een training of wedstrijd. En van de ouders verwachten wij dat zij regelmatig hun kind en teamgenoten naar een uitwedstrijd brengen.”

“Voordat iemand lid kan worden doorlopen kinderen eerst een aantal selectietrainingen. Dan kunnen wij inschatten of zij een positieve instelling hebben. Vervolgens praten wij ook met de ouders om hun betrokkenheid te beoordelen.”

• Stap 6: Veilig voetbalklimaat en grotere binding

“Trainers volgen bij LMO de KNVB-cursus Jeugd Voetbal Trainer Coach (JVTC). Het doel is dat 80 tot 90% van hen het diploma behaalt. Ook onze scheidsrechters krijgen de mogelijkheid om zich verder te bekwamen m.b.v. een cursus.”

“Onze B-junioren zijn inmiddels verplicht om regelmatig een pupillenwedstrijd te fluiten. Daarvoor hebben zij hun spelregelbewijs moeten halen. We streven er nu naar dat ook alle tweedejaars C-junioren dit gaan doen. Wij merken nu dat onze inspanning tot een veilig voetbalklimaat en een grotere binding met de club leidt.”

Follow @Allesportzaken