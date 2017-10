Welzijn en zorg nieuwe bestuursfunctie Grasshoppers

De NBB zet zich met de aangesloten clubs in voor een veilig sportklimaat. Basketbalvereniging Grasshoppers in Katwijk heeft er speciaal een bestuurslid welzijn en zorg voor aangesteld.

Mirjam Mattijsen is bij Grasshoppers verantwoordelijk voor alles rond welzijn en zorg in de club. Zij denkt in haar nieuwe functie na over meerdere onderwerpen. Maar niet over de VOG.

Beleid opstellen

Mattijsen zal eerst het beleid rondom welzijn en zorg op poten gaan zetten. Als dat beschreven is zal zij dit beleid gaan uitvoeren en bewaken. “Ik zal ook gaan waken over de mentale veiligheid van de leden. Vrijwilligers, leden en gasten moeten zich bij ons veilig voelen zodra zij de sporthal binnen lopen.”

Vertrouwenspersoon

“Ik ben al vertrouwenspersoon in de club maar het bestuur wil dat de veiligheid wordt gewaarborgd. De taak ‘welzijn en zorg’ sluit goed aan op wat ik al als vertrouwenspersoon doe. Wij kunnen als Grashoppers een voorbeeld zijn voor andere clubs maar ook van anderen leren.”

“Sport is geweldig en roept positieve maar soms ook negatieve emoties op. Wij willen als club gewenst gedrag stimuleren maar tegelijkertijd ongewenst gedrag aanpakken.”

Prettig en veilig

Maar ook bij ons gebeuren er wel eens onregelmatigheden. Een coach schiet uit zijn slof of spelers zijn wat agressief. Of het publiek is het niet eens met de scheidsrechter. Maar bezoekers zijn over het algemeen positief over de club. Iedereen moet zich prettig en veilig blijven voelen bij een bezoek aan onze sporthal.”

Ook VOG-aanvragen

“Ik ga ook over de VOG-aanvragen voor de trainers t/m de U20 teams. Maar ook voor vrijwilligers die te maken hebben met jeugd- en geldzaken of die een bestuursfunctie hebben.

Dat doen wij al twee jaar zo en dat geeft geen negatieve reacties meer. Een VOG geeft geen garantie maar het helpt ons wel om problemen tegen te gaan.”

