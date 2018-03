Doorlopende screening van sporttrainers en -coaches?

Sportkoepel NOC*NSF wil laten onderzoeken of de sportwereld, net zoals in de kinderopvang, moet starten met een systeem waarin via doorlopende screening wordt gekeken of trainers en coaches strafbare feiten hebben gepleegd.

Emiel Krijt , programmamanager Sport en Integriteit van NOC*NSF, wil van sportminister Bruno Bruins weten of doorlopende screening ook bij sportclubs gewenst is.

Personenregister

In de kinderopvang is dit screeningssysteem sinds maart 2018 ingevoerd. Iedereen die in de kinderopvang werkt moet worden ingeschreven in een personenregister. Iedereen in het register wordt doorlopend gescreend op strafbare feiten als wapen tegen kindermisbruik en andere misstanden.

Misstanden tegengaan

Eind 2017 concludeerde de commissie De Vries dat seksuele intimidatie en misbruik in de sport schrikbarend vaak voorkomen. Ongeveer één op de acht sporters heeft ermee te maken gehad. De commissie vond dat de sportbonden en clubs veel meer moeten doen om deze misstanden tegen te gaan.

Zo worden op steeds meer clubs vertrouwenspersonen aangesteld en wordt een groeiend aantal medewerkers getraind om overschrijdend gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken.

Screening bepleit

NOC*NSF komt in mei met een uitgewerkt plan. Maar de koepel pleit in de Tweede Kamer vast voor een onderzoek naar permanente screening van mensen die werken in de sport. Dat verzocht NOC*NSF al eerder maar kreeg toen nul op het rekest. De sportkoepel hoopt dat de politiek er nu wel mee aan de slag gaat.

Hulp van gemeenten

Meerdere sportinstanties roepen de hulp in van gemeenten bij het bestrijden van seksuele misstanden in de sector. Veel verenigingen doen dat wel maar sportclubs zijn niet verplicht om hun medewerkers om een VOG te vragen.

NOC*NSF en de KNLTB vinden dat clubs minder subsidie zouden moeten krijgen als zij het overleggen van een VOG niet verplicht stellen. De KNVB hoopt dat gemeenten de bron van informatie over veroordeelde trainers en coaches gaan worden.

