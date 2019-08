Ligtlee pakt met KNWU grensoverschrijdend gedrag aan

De KNWU, de Nederlandse wielerunie, komt met een nieuw programma om de wielersport veiliger en gezonder te maken. Daarvoor gaat de bond samenwerken met Olympisch kampioene Elis Ligtlee.

De KNWU was de eerste bond die onderzoek liet doen naar grensoverschrijdend gedrag in de wielersport. Ruim 2.000 amateurs en 113 profrenners deden mee aan de enquête.

Presentaties Elis Ligtlee

Uit de resultaten van deze enquête bleek dat in de wielersport sprake was van verbaal geweld, dwang, pesterij en chantage. De wielerunie gaat nu dus handen en voeten geven aan de uitkomsten.

Baanwielrenster Elis Ligtlee stopte haar succesvolle wielercarrière in 2018. Zij gaat vanaf september as. presentaties geven en gesprekken voeren met atleten en clubs.

Zelf slachtoffer grensoverschrijdend gedrag

Ligtlee besloot in 2011 om zich op het baanwielrennen te richten. Hierin behaalde zij zowel nationaal als internationaal al snel vele prijzen. Zo pakte zij tijdens Olympische spelen in Rio de Janeiro in 2016, de gouden medaille op de Keirin.

Ligtlee was tijdens haar carrière zelf ook slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Haar begeleiding sprak haar namelijk onophoudelijk aan op haar gewicht. Mede daarom zette de Olympische kampioene al op 24-jarige leeftijd een punt achter haar wielerloopbaan.

Ligtlee benadrukt open clubcultuur

Ligtlee had in haar eigen carrière graag met iemand gesproken over wat wel en niet normaal is in de topsportwereld. “Ik hoop met mijn ervaringen sporters en clubs te kunnen helpen. Ik wil hen steunen om een meer open cultuur na te streven”, zo stelt zij op de KNWU-website.

Vanaf 2016 zijn al allerlei schandalen in de sportwereld aan het licht gekomen. Onder meer voormalig profwielrenster en ‘sportvrouw van het jaar’ Petra de Bruin, zei dat ze jarenlang seksueel is misbruikt.

Follow @Allesportzaken