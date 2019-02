Aantal female only sportlocaties neemt snel toe

Sportlocaties waar alleen vrouwen welkom zijn, schieten als paddenstoelen uit de grond. Amsterdam kent inmiddels al ruim twintig van deze female only-sportlocaties.

Volgens Halima Hollenberg, eigenaresse van twee female only sportlocaties, is er veel vraag naar ruimtes waar vrouwen kunnen trainen zonder mannen om zich heen.

“Vrouwen vinden het vaak prettiger om een work-out te doen zonder dat iedereen je bekijkt of tips geeft.” Een lid van BasicFit Ladies Only voelt zich veel fijner op female only sportlocaties. “Er lopen hier geen mannen rond en dus ook geen ogen die ‘kijken om het kijken’. Het geeft mij gewoon een beter gevoel en het is bovendien veel hygiënischer.”

Geen afleiding

“Ik vind het prettig als er geen mannen naar je staan te kijken als je een squat doet”‘, vertelt een vrouw die sport bij FemmeGym De Garage. “Hoewel het soms ook andersom het geval is.”

Beide seksen zijn volgens haar gebaat bij het gescheiden sporten. “Je focust op een goede training en wordt niet afgeleid door mannen met veel spieren”, zegt ze lachend.

Vrouwen onder elkaar

Christine Swart van de emancipatie organisatie WOMEN Inc. vindt de behoefte aan female only locaties niet raar. “Vrouwen vinden het soms prettiger om onder elkaar te zijn. Zij delen dan meerdere dingen met elkaar en voeren andere gesprekken omdat zij zich veiliger voelen.”

“Ik denk dat het goed is dat vrouwen voor female only locaties kunnen kiezen”, stelt Swart. “Als wij zouden zeggen dat er alleen vrouwen of mannen-sportscholen zouden moeten zijn, dan schieten we weer door. Ik denk dat een mix prima is.”

Er zijn genoeg plekken

Maken female only sportlocaties zich schuldig aan discriminatie? Een mannelijk lid van een gemengde sportschool vindt van niet. “Er zijn genoeg plekken om te trainen. Als sommige vrouwen zich niet op hun gemak voelen met mannen om zich heen, dan is het goed dat er female only locaties zijn.”

Follow @Allesportzaken