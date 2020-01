CVSN leert ongewenst gedrag op clubs te herkennen

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is een dienst van NOC*NSF. Het centrum heeft als belangrijkste doel om op elke club een veilig sportklimaat te creëren.

Het CVSN werkt met vele partijen samen. Met clubs en sportbonden maar ook met instanties zoals de zedenpolitie, het OM, gemeenten en de GGD.

Zero tolerance

Het CVSN bestrijdt seksuele intimidatie, misbruik en ander ongewenst gedrag via een zero tolerance beleid. Dat kan gaan over pesten, uitsluiting, discriminatie, agressie of intimidatie. Maar ook over zaken zoals doping en matchfixing.

Het centrum verzorgt de hulp van deskundigen bij het opzetten van preventie. Maar ook de begeleiding bij incidenten en het melden van grensoverschrijdend gedrag in de sport. De thema specialisten van NOC*NSF zorgen ervoor dat het CVSN altijd met de meest recente inzichten kan werken.

CVSN onderzoekt niet

Alle sporters kunnen gebruik maken van het CVSN. Dat kunnen zowel degenen die zich slachtoffer, als degenen die zich beschuldigd voelen. Maar ook de organisaties en personen die informatie zoeken of deze juist willen delen. Het Centrum Veilige Sport Nederland is dus geen onderzoeksorgaan in de sport, maar luistert en denkt wel mee.

Bestuurders en begeleiders zijn de ogen en oren van de sportclubs. Zij moeten ervoor zorgen dat op de club een veilig en positief sportklimaat heerst. Daar hoort ook het inrichten van preventief beleid bij om de leden te beschermen.

Onderscheid via de sportcultuur

En als het een keer mis gaat, dan onderneem je als bestuurder actie. Een club heeft invloed op de sportcultuur en kan zich daarmee ook onderscheiden. Bijvoorbeeld door voor vrijwilligers een VOG aan te vragen.

Maar ook door de e-learning ‘integriteit‘ te (laten) volgen. Of door het ‘High5 stappenplan‘ door te nemen voor nieuwe ideeën. Het aanbod van het CVSN is enerzijds dus afgestemd op het leren herkennen van gedrag. Anderzijds leren de staf en begeleiders preventief te handelen.

