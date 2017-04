Goed opletten met sporten en diabetes tijdens ramadan

Op 27 mei begint voor 900.000 Nederlandse moslims weer ramadan. Chronisch zieken hoeven niet aan deze vastenmaand deel te nemen. Toch doet een deel van de sportende diabetes patiënten dat wel. Dat kan ook wel, maar het vraagt om enige extra aandacht.

De combinatie diabetes, vasten en sporten is niet geheel zonder risico’s. Het is goed als zorgverleners zaken als medicijngebruik en de sportintensiteit tijdig even ter sprake brengen.

Geen vaste protocollen

De combinatie diabetes en ramadan is voor zorgverleners vaak best een lastige omdat eenduidige adviezen rond de regulatie ontbreken. Zelfs in landen waar de meerderheid van de inwoners moslim is, bestaan geen vaste protocollen voor het aanpassen van de medicatie tijdens de vastenperiode. Voor veel mensen is het gevolg dat zij een groter risico met hun gezondheid lopen.

Advisering van diabetespatiënten

De NDF en de Jan van Ooijenstichting hebben de adviezen over diabetes tijdens het vasten vastgelegd in de brochure diabetes en ramadan. Hierin staan adviezen voor de omgang met deze materie in de praktijk en de beste wijze van adviseren van diabetespatiënten.

Vrijstelling tijdens ramadan

In de Koran staat dat mensen met diabetes type 2 met – risico op – complicaties evenals degenen met diabetes type 1, niet deel hoeven te nemen aan het vasten. De NDF vindt dat vasten hen moet worden ontraden en dat zorgverleners moslims hierover ook zo goed mogelijk moeten adviseren. En niet alleen in de voorbereiding maar ook tijdens ramadan zelf en in de dagen na het vasten.

Zelf initiatief nemen

De ramadan begint dit jaar op 27 mei. De NDF raadt zorgverleners aan om zelf het initiatief te nemen om het onderwerp vasten in combinatie met diabetes te bespreken. Patiënten gaan er namelijk vaak vanuit dat indien een zorgverlener het onderwerp niet ter sprake brengt, zij zonder risico kunnen vasten. En dat is zeker niet bij alle patiënten met diabetes het geval.

