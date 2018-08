Tuchtklacht als sportarts zonder indicatie voorschrijft

De KNSB waarschuwde topschaatsers per brief voor het gebruik van geneesmiddelen zonder medische noodzaak. Tegen artsen die zonder deze noodzaak voorschrijven, kan een tuchtklacht worden ingediend.

De sporters die dit is overkomen, kunnen bij het Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg een tuchtklacht indienen over de behandelend arts, aldus de schaatsbond.

Wel erg vaak

Tijdens de evaluatie van het seizoen trokken sportmedici aan de bel. Het schildkliermiddel Thyrax werd namelijk wel erg vaak aan schaatsers voorgeschreven ‘om af te vallen’. Deze medici waarschuwden voor de risico’s van inname door gezonde personen.

De Dopingautoriteit was op de hoogte van het misbruik van het middel. Deze organisatie pleit al jaren lang voor opname ervan op de dopinglijst met verboden middelen.

Handjevol artsen

KNSB-woordvoerder Carl Mureau wil niet aangeven wie de voorschrijvers zijn. “Het is ons niet te doen om de namen en rugnummers, als wij die al zouden weten. De artsen die de schaatsers medische zorg verlenen, zijn verbonden aan de vijf schaatsteams. De brief is verstuurd aan dit ‘handjevol’ artsen, zodat zij weten dat de brief aan de sporters is verzonden.”

Hartritmestoornissen en spierkrampen

Frank Backx, hoogleraar sportgeneeskunde van het UMC Utrecht, legt in de Volkskrant uit dat schildklierhormonen in het hart en de longen, darmen en spieren doorwerken.

“Die werking op de spieren lijkt voor (top)sporters interessant, maar wij zien vooral hartritmestoornissen en spierkrampen. En daardoor ga je absoluut niet beter presteren.”

Twee maatregelen

De KNSB wil via twee maatregelen het misbruik tegengaan. Naast de brief aan de schaatsers komt in de nieuwe contracten met hen te staan dat de artsen van de ploeg, zonder medische noodzaak, geen geneesmiddelen mogen voorschrijven.

“Dat zou eigenlijk overbodig moeten zijn”, stelt Mureau “maar er staat ook in dat zij zich moeten onderwerpen aan het dopingreglement. Ook dat is logisch, maar het staat er voor de volledigheid toch in.”

Follow @Allesportzaken