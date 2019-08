Topsport heeft ook te maken met de AVG privacywet

Trainers mogen vanwege de privacywet niet meer uitgebreid vertellen over de blessures van hun sporters. De gezondheid van topsport spelers vertegenwoordigt namelijk hun economische waarde.

Journalisten willen altijd van de trainer weten of iedereen fit is. Maar als topsporters last hebben van een blessure, dan mag een trainer niet te diep op zo’n vraag ingaan.

AVG

Dat bleek ook toen een journalist PSV-trainer Van Bommel naar het lot van Sam Lammers vroeg. De spits viel geblesseerd uit in het duel om de Johan Cruijff Schaal. “Het ziet er niet goed uit”, zei hij. “En meer kan en mag ik er niet over zeggen.”

Hij refereerde aan de AVG die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Vanaf die datum mogen officials dus niets meer melden over de blessures van topsport atleten.

Economische waarde

Hoogleraar Marjan Olfers is blij dat de discussie over de privacy van sporters eindelijk op gang komt. “De natuurlijke habitat in de sport is dat sporters geen privacy hebben. Maar ieder mens heeft recht op privacy dus ook sporters. Hun gezondheid vertegenwoordigt hun economische waarde en daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”

Zelf laten vertellen?

De economische waarde van een speler loopt gevaar als een trainer zegt dat hij “vreest voor het einde van een carrière.” FBO-jurist Laurens Korbee ziet dat veel topsport clubs nog worstelen met de AVG. “Ons advies is om een speler zelf te laten vertellen hoe ernstig zijn of haar blessure is.”

Maar dat lijkt Olfers niet wenselijk. “Clubs kunnen druk uitoefenen en spelers opdragen om iets wel of niet te zeggen. En wat gebeurt er dan met een speler die zegt: ik doe het niet? Een trainer kan hem of haar daarvoor zo buiten de ploeg houden.”

Sporters geen publiek bezit

Veel officials gaan nog niet zorgvuldig om met de privacy van hun atleten. Zo ook de wielerploeg Jumbo-Visma. Wout van Aert was tijdens de Tour de France gevallen en daarna geopereerd. De ploegleiding deelde doodleuk mede dat het ging om spierweefsel in een been.

“Er is rond de AVG nog veel niet bekend”, stelt Olfers. “Maar wij moeten in elk geval af van het idee dat sporters publiek bezit zijn. Die tijd is echt geweest.”

