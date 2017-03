Tips om toch te kunnen sporten met hooikoorts

In het voorjaar en de zomer treden de meeste klachten op m.b.t. hooikoorts. En hoe mooier het weer dan is, hoe meer hooikoorts patiënten last krijgen. Voor hen is deze periode heel vervelend. Sporten moet leuk en ontspannend zijn, maar met hooikoorts is het een stuk minder leuk.

Vereniging voor Sportgeneeskunde Deheeft een aantal tips opgesteld die sporters met hooikoorts zich ter harte kunnen nemen.

Op zonnige en winderige dagen zit er veel stuifmeel in de lucht. Sport dan bij voorkeur ’s ochtends vroeg of na een regenbui; Draag een zonnebril; Let altijd goed op de locatie want een omgeving met bos of gras zijn niet goed om te sporten voor mensen met hooikoorts; Let ook goed op bij de keuze van een vakantie- of sportbestemming; Was sportkleding direct na het sporten want de pollen hechten zich aan bezwete kleding; Als u klachten heeft kan een arts medicijnen voorschrijven om de afweerreactie af te remmen; Mensen met aanleg voor astma kunnen tijdens het hooikoortsseizoen last hebben van piepende ademhaling of prestatieverlies; Voor prestatiesporters kan het raadzaam zijn om te testen of bij hooikoortsklachten de longfunctie niet verslechtert door een vernauwing van de luchtwegen; Tussen half mei en half juli maakt Radio 1 dagelijks de hooikoortsverwachting bekend. Deze wordt na het nieuws van 17:30 uur uitgezonden en is ook te lezen op teletekstpagina 709.

Dopinggeduide stoffen

Medicijnen tegen hooikoorts die in Nederland zonder recept verkrijgbaar zijn, bevatten doorgaans geen dopinggeduide stoffen. Maar hooikoortsmedicijnen die wél op recept zijn verkregen soms wel. Let dus goed op want in sommige producten zitten stoffen die op de dopinglijst voorkomen.

Toegestane geneesmiddelen

Om verwarring te voorkomen staat er in de Dopingwaaier en op de website van de Dopingautoriteit een lijst met toegestane geneesmiddelen. Onder het kopje ‘Allergie’ staan diverse hooikoortsmedicijnen vermeld die zijn toegestaan (soms met dispensatie). Stuur bij twijfel even een e-mailtje naar de Dopingautoriteit.

