Eurofins test voetballers wekelijks op clublocatie

Het Testbedrijf Eurofins gaat alle spelers, scheidsrechters en staf in het betaald voetbal op corona testen. Dit is een onderdeel van het protocol ‘Veilige opstart betaald voetbal‘ van de KNVB.

Eurofins gaat alle spelers en stafleden van de Eredivisie- en KK-divisie op locatie testen. Dat gebeurt tenminste één keer per week én minimaal 24 uur voor aanvang van een wedstrijd.

Eurofins test op de club

Eurofins test clubs op locatie tijdens de hele competitie of totdat er een vaccin is. Het bedrijf stuurt de uitslag van de testen binnen 24 uur naar de clubarts. Bij besmetting wordt de GGD ingelicht. Spelers die positief testen mogen niet meespelen en zullen in quarantaine gaan.

Jacob Olie is directeur bij Eurofins Clinical Diagnostics. “Veel bedrijven willen weten of zij de juiste coronamaatregelen hebben genomen. Er is steeds meer behoefte aan het aantoonbaar maken dat de juiste keuzes zijn gemaakt. En preventief testen zoals in het betaald voetbal is hierbij een essentieel hulpmiddel.”

Onafhankelijk testbedrijf

Eric Gudde is directeur betaald voetbal bij de KNVB. “Wij doen er alles aan om ook het betaald voetbal coronaproof te maken. Niet alleen vanwege de gezondheid van alle betrokkenen, maar ook om de competities uit te kunnen laten spelen. Corona-testen sluiten besmettingen niet uit maar verkleinen de risico’s wel aanzienlijk.

Eurofins is een betrouwbare partner met de capaciteit om elke week in het hele land te testen. Door corona-testcapaciteit bij een onafhankelijk testbedrijf in te kopen, kunnen er geen tekorten ontstaan in de gezondheidszorg. Ook dat vinden wij belangrijk.”

Netwerk van laboratoria

Eurofins is een gerenommeerd testbedrijf met een netwerk van 800 laboratoria. Het bedrijf biedt met meer dan 48.000 medewerkers in 50 landen, ruim 200.000 analysemethodes aan. In Nederland werkt Eurofins onder andere samen met het RIVM, de NVWA en de GGD GHOR.

