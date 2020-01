Terugdringen van alcoholgebruik nieuw speerpunt

Roken kent, behalve als bron van accijns voor de overheid, geen voordelen. En sportclubs hebben over een paar jaar een rookvrije generatie binnen de hekken. Maar het terugdringen van alcoholgebruik lijkt een nieuw speerpunt te zijn.

Alcoholgebruik is voor veel mensen iets vanzelfsprekends. En je kunt alcohol lekker en gezellig vinden maar je kunt niet meer beweren dat alcohol goed voor je is.

Terugdringen van alcoholgebruik

“Het terugdringen van alcoholgebruik is nodig”, zegt directeur Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. “Want drinkers veroorzaken, anders dan rokers, tal van ernstige maatschappelijke problemen.”

Volgens de WHO is alcoholgebruik gerelateerd aan meer dan 50 ziektes waaronder 8 soorten kanker. Het advies van de Gezondheidsraad is geen alcohol te drinken als je het risico op deze ziektes wilt verkleinen.

Alcoholgebruik kost miljarden euros

Nederlanders volgen dit advies niet massaal op. Maar liefst 60% van de volwassenen drinkt meer dan één glas alcohol per dag. Ongeveer een op de zes volwassen drinkers heeft een drankprobleem.

Wij weten nu vrij goed hoe schadelijk bier, wijn of gedistilleerde drank is. En wij weten ook dat alcoholgebruik ons jaarlijks 4,2 tot 6,1 miljard euro kost. Stas. Paul Blokhuis maakt zich oprecht zorgen over deze alcoholproblematiek.

Drie stappen

Tabak en alcohol zijn beide slecht voor de gezondheid. Roken en meeroken is in Nederland verantwoordelijk voor 20.000 sterfgevallen per jaar, drinken voor ruim 5.000. Vooral drinkers veroorzaken tal van problemen zoals geweldsdelicten, verkeersongevallen en problemen in de thuis- en werksituaties.

De overheid heeft geleerd dat voorlichting over de nadelen van roken niet goed werkt. “Je moet ook de industrie en de leveranciers aan durven pakken. Door de prijs van alcohol te verhogen, het aantal verkooppunten te verminderen en een reclameverbod. En vooral op sociale media”, zo geeft Van Dalen aan.

0.0 bier en 0.0 wijn

“En geef slijters het alleenrecht om alcohol te verkopen. Wij hebben veel te lang gewacht met maatregelen om roken tegen te gaan. Die fout moeten we niet opnieuw maken met alcohol”, zo stelt Van Dalen.

Allerlei organisaties en politici sorteren nu voor op het terugdringen van alcoholgebruik. Dit lijkt, nadat roken op sportcomplexen is verbannen, een nieuw speerpunt. Een lichtpuntje in deze ontwikkeling voor sportclubs is de opkomst van 0.0 bier en 0.0 wijn met een interessante marge.

Follow @Allesportzaken