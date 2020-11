Suikertaks omdat wij nú gezonder moeten gaan leven

Een groep van 65 artsen, wetenschappers en gezondheidsorganisaties stuurde een brandbrief aan het kabinet. Hun boodschap is om meer aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl en de invoering van een suikertaks.

We zijn dikker dan ooit, bewegen te weinig en eten te vet, te zout en te zoet. Maar het lijkt alsof de politiek maar geen stappen durft te zetten en de voedselindustrie steeds meebeslist.

Voor een suikertaks in

Via gezonder te eten, meer te bewegen en voldoende te ontspannen, kunnen mensen hun immuunsysteem versterken. Ook tijdens de tweede coronagolf is hebben de meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden overgewicht.

Experts luiden nu de noodklok terwijl een deel van de oplossing simpel is, de invoering van een suikertaks. Hef meer belasting op producten die te veel suiker bevatten. Landen zoals het VK, Ierland, Portugal en Frankrijk hebben al zo’n suikertaks op frisdranken. Ervaringen met zo’n belasting bleken in Mexico en diverse Staten in de VS positief.

Jongeren zijn voor

Een suikertaks betekent niet altijd dat de prijzen van frisdrank stijgen. Jongeren die dagelijks gemiddeld 0,5 liter fris drinken, vinden zo’n taks nog een goed plan ook. Dus invoeren die taks, op alle producten die veel te veel suiker bevatten.

Dat is niet betuttelen want dat doen de voedselproducenten al. Die zijn erbij gebaat dat wij suikerverslaafd blijven. En dat lukt aardig want Nederlanders krijgen per jaar gemiddeld 40 kilo (!) suiker binnen. Erger nog, zo’n 90% van de kinderen krijgt teveel suikers binnen.

Duurder en minder zoet

Maar ‘wij’ willen die suikertaks niet, terwijl het al zou helpen als een reep iets minder zoet was. En wat duurder, zodat we net iets langer nadenken over de aanschaf ervan. Hoog tijd dus dat stas. Paul Blokhuis een suikertaks invoert.

“In 2025 moet er 30% minder suikerhoudende frisdrank worden verkocht”, stelt Blokhuis. Maar wij moeten nú gezonder gaan leven. Als je 5% van je lichaamsgewicht kwijt raakt, zijn de gezondheidsvoordelen al aanzienlijk. Vanwege corona wil 44% van de vrouwen en 36% van de mannen afvallen. Dan is een zetje in de goede richting essentieel.

