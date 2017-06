Stoppen met sporten vanwege hoofdpijn hoeft niet

Veel sporters hebben last van hoofdpijn na het sporten. De oorzaak kan te weinig eten of drinken zijn, of ‘te diep gaan’. Soms is een fiets niet goed afgesteld waardoor er een verkeerde belasting van de nekspieren ontstaat.

Sommige sporters hebben al van alles geprobeerd om hun hoofdpijn weg te krijgen maar die blijft na het sporten toch terugkomen. Dan is vaak sprake van Primaire Inspanningshoofdpijn.

Druk toename

Deze primaire inspanningshoofdpijn (PI) is onschuldig maar kan het sportplezier flink bederven. Hoe dit type pijn ontstaat is niet bekend. Een van de theorieën wijst richting de toename van de druk in de buik- en borstholte, door snellere en diepere ademhaling tijdens inspanning. Die zou via het hart ook een hogere druk in de aders in de hersenen veroorzaken.

Symptomen

De PI ontstaat tijdens of een paar uur na het sporten, maar verdwijnt meestal binnen 24 uur weer. Deze hoofdpijn wordt meestal als ‘bonzend’ ervaren, zonder andere verschijnselen zoals lichtflitsen, braken, etc. Het vermijden van inspanning kan de hoofdpijn voorkomen. Bekende factoren die PI uitlokken zijn sporten op hoogte tijdens warm weer. Deze PI kan ook samengaan met hoofdpijn na hoesten en seks.

Onderzoek

Voor een onderzoek naar PI in 2009 vulden bijna 4.000 deelnemers een enquête over hoofdpijn in. Hieruit bleek dat 45% wel eens last heeft (gehad) van hoofdpijn na inspanning. Zo’n 44% van hen had dit zelfs minimaal eens per maand. Ook bleek dat veel mensen vanwege deze pijn stoppen met sporten, een veel groter probeelm dan altijd werd aangenomen.

Behandeling

Moeten sporters met PI dan maar stoppen? Niet per se! Veranderen van sport kan een oplossing bieden. Maar het kan ook dat zich geen klachten meer voordoen als niet over een bepaalde maximale hartslag wordt gegaan. Een inspanningstest om dat te bepalen kan daarvoor helpen.

Medicatie

Sporters die hoe dan ook door wil gaan, kunnen op medicatie overgaan. Er bestaat een medicijn dat, wanneer dit voor het sporten wordt ingenomen, hoofdpijn kan voorkomen. Deze manier van het tegengaan van hoofdpijn tijdens het sporten is bij veel artsen niet bekend. Veel mensen stoppen dus met hun sport terwijl dit misschien niet nodig is.

