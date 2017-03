Sportvoeding is voor recreatieve sporters niet erg zinvol

Dat een sporter meer energie nodig heeft dan iemand die niet sport lijkt wel duidelijk. Maar dat geldt niet voor recreatieve sporters. “Voor deze groep is de inname van sportvoeding over het algemeen niet nodig”, zegt Marco Mensink. Mensink is universitair docent Sport & Voeding aan de Wageningen University.

“Je hebt pas een aangepast voedingspatroon nodig als je 4 tot 6 uur per dag sport. Zo veel trainen eigenlijk alleen topsporters. Recreatieve sporters moeten gewoon voldoende en gezond blijven eten.”

Extra koolhydraten

Tijdens en na het sporten is dat een ander verhaal. Mensen die lang achter elkaar sporten, hebben behoefte aan extra koolhydraten. “Bijvoorbeeld na een fietstocht van 5 of 6 uur. Dan is het goed om al na 1,5 uur extra koolhydraten in te nemen, bijvoorbeeld via een sportdrank of sportvoeding zoals een energiereep. Daardoor voel je je beter en presteer je beter”, aldus Mensink.

30 gram per sportuur

Normale sporters hebben na 1,5 uur baat bij circa 30 gram koolhydraten per sportuur. “Hoe intensiever de sport, hoe groter de behoefte aan koolhydraten zal zijn. Voor topsporters wordt daarbij 90 gram per sportuur aanbevolen. Dit is meer dan het lichaam uit één bron kan halen. Daarom combineren topsporters meerdere bronnen zoals glucose en fructose. Maar dat is voor recreatieve sporters helemaal niet nodig.”

Eiwitten uit zuivel

Direct na het sporten is het prettig om tussen de 20 en 25 gram extra eiwitten binnen te krijgen voor het herstel van de spieren. “Eiwitten worden vaak geassocieerd met een krachtsport”, zegt Mensink. “Maar dat klopt niet. Uit onderzoek blijkt dat elke sporter direct na een inspanning, baat heeft bij extra eiwitten. Eiwitten uit zuivel zijn daarvoor het meest geschikt. Deze bevatten alle aminozuren die nodig zijn voor de spieropbouw en worden door het lichaam het beste opgenomen.”

