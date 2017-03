Is het nieuwe sportbiertje Spils nou echt gezonder?

Na een wedstrijd met je team nog even ‘een biertje doen’. Vaak worden dat meer biertjes die ook nog eens het herstel van je lichaam vertragen. Want het drinken van alcohol na het sporten verstoort de aanmaak van spiereiwitten en vertraagt de afbraak van afvalstoffen door de lever. Een glas Spils dan maar?

Merle Drommel, student van de Hogeschool van Amsterdam, is de bedenkster van het Spils sportbiertje. Zij schreef een ondernemingsplan voor een ‘gezond’ biertje voor na het sporten.

Positieve reacties

Drommel kreeg als opdracht van school om een ondernemingsplan te schrijven. Daarop kwamen veel positieve reacties binnen dus werd besloten om het businessplan voort te zetten. Samen met een brouwerij ontwikkelde Drommel cs een geheim sportbierrecept.

2% alcohol

In Spils zit maar 2% alcohol want bij een hoger percentage wordt water aan het lichaam onttrokken. Er zijn aan Spils vitaminen en mineralen toegevoegd die zouden helpen bij het herstel van het lichaam. Er zitten in het sportbiertje ook maar 57 kcal per flesje, terwijl een normaal bierflesje 130 kcal bevat.

Vitamine D

Dr. Herman IJzerman, content manager bij Topsport Topics, ziet in Spils een veredeld sportdrankje. “Vitamine C en E houden de ontstekingsreacties in de spieren enigszins tegen. Maar 70% van de sporters heeft een tekort aan vitamine D die belangrijk is voor je spieraansturing en botaanmaak. Dat dit erin zit is dus heel goed. Maar als recreatief sporter met een normaal eetpatroon zul je de meeste vitaminen en mineralen niet snel tekort komen.”

Samenstelling is geheim

Om het recept te beschermen vertelt Drommel niet hoe Spils nou precies is samengesteld. Volgens IJzerman zou zij dat wel moeten doen. “Want een teveel aan vitamine C en E kan ten koste gaan van wat je met een training wilt bereiken.” IJzerman doelt hier op de mogelijkheid dat een teveel aan vitamine C en E de spieropbouw en het spierherstel kunnen verstoren.

