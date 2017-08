Een sportenbroodje is een gezonder worstenbroodje

Een sportenbroodje is eigenlijk een worstenbroodje, maar dan veel gezonder. Dit nieuwe broodje is samen met Sportcentrum Papendal in Arnhem ontwikkeld door Houben Worstenbrood in Eindhoven.

Topsporters kunnen het sportenbroodje nu al kopen in de kantine van Papendal. Maar als alles goed gaat zijn zij binnenkort in alle Nederlandse sportkantines te koop.

Nieuw recept

In die sportkantines kun je nog te vaak alleen een vette hap bestellen. Dat was begin 2016 voor Bart Houben een reden om na te denken over een gezonder alternatief. Daarbij betrok hij ‘Food and You‘ in Son en Breugel. Samen met chefkok Erik te Velthuis van topsportrestaurant Papendal, werd een recept ontwikkeld.

Spierherstel

Het resultaat is een veel gezonder soort worstenbroodje waar 30 tot 40% minder calorieën in zitten. Het brooddeeg is gezonder, de vulling van het broodje is op basis van kip en er zit maar 20 gram eiwitten in. “Het broodje is daarom zeer geschikt voor het herstel van de spieren na het trainen of sporten”, legt Houben uit.

20 gram eiwitten

Dat bevestigt Nanna van den Nieuwendijk van Food and You. “Sporters hebben na een inspanning zo’n 20 gram eiwitten nodig om te herstellen. En één sportenbroodje voorziet al in die behoefte maar het blijft toch een soort worstenbroodje.”

Samengesteld met kip

De eerste reacties van de topsporters op Papendal zijn positief. “Het gaat heel hard”, zegt Houben. “Het sportenbroodje is samengesteld met kip en daarom geschikt voor een breed publiek. Maar ondanks de andere smaak van het broodje blijft het wel een worstenbroodje.”

Samen lekker bezig

Op korte termijn moet het sportenbroodje ook in de Nederlandse sportkantines verkocht gaan worden. Houben trekt daarin op met de KNVB en groothandel Sligro die via het project ‘Samen lekker bezig‘ sportkantines gezonder willen maken. Het sportenbroodje zal bij de komende interland Nederland – Bulgarije officieel worden gepresenteerd.

