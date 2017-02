Blijf nooit met klachten doorlopen na hersenletsel

Bij een hersenschudding worden na een stoot of een val de hersenen heen en weer geschud. Als gevolg van dit hersenletsel kunnen microbloedinkjes ontstaan of worden de uitlopers van de zenuwcellen uitgerekt of zelfs afgescheurd. Hierdoor kunnen klachten lang blijven aanhouden.

Niet in alle gevallen, maar doorgaans gaat een hersenschudding gepaard met een korte bewusteloosheid. Een dergelijke bewusteloosheid duurt enkele, maar nooit langer dan 15 minuten.

Restverschijnselen

Ondanks een lichte hersenschudding kan iemand best last houden van restverschijnselen. Deze kunnen vrij lang aanhouden, soms zelfs maanden. Sporters die na hersenletsel klachten blijven houden, doen er verstandig aan om hun (sport)arts op te zoeken. Restverschijnselen kunnen bestaan uit:

vermoeidheid, hoofdpijn en/of duizeligheid;

concentratieproblemen, oorsuizingen en/of prikkelbaarheid;

angsten of een neerslachtig gevoel hebben;

overgevoelig zijn voor licht en geluid of snel geïrriteerd zijn

Gat in het geheugen

Als een sporter een zwaardere hersenschudding oploopt duurt het bewustzijnsverlies (het gat in het geheugen) langer. Dan kan er sprake zijn van een zogeheten hersenkneuzing. Na het bijkomen ontbreken vaak herinneringen van vlak vóór en vlak ná de schudding. De beoordeling van het hersenletsel na een ongeval is het vooral bij jonge kinderen lastig. Hiervoor wordt een landelijke richtlijn ontwikkeld.

Whiplash

Bij de meeste hersenschuddingen treedt geen neurologische verandering in de hersenen op. De getroffene herstelt na de hersenschudding of whiplash en circa 10% loopt een lichte kneuzing of kleine bloeding op. Minder dan 1% krijgt een ernstige bloeding als gevolg van beschadigde bloedvaten.

Blijf niet met hersenletsel doorlopen

Onlangs werden vlak na een hersenschudding via een scan problemen met de doorbloeding aangetoond. En als er geen hersenletsel is vastgesteld maar een sporter houdt wel klachten, dan is dat niet altijd aanstellerij. Met name de verzekeraars gaan daar nogal eens vanuit. Het is raadzaam om niet met klachten te blijven doorlopen als deze aanhouden, maar altijd een (sport)arts te consulteren.

