Bloeddonatie kan ten koste gaan van sportprestaties

Het is goed mogelijk dat bloeddonatie ten koste gaat van de prestaties van duursporters. Indien zij intensief trainen en toch donor willen zijn, kunnen zij beter plasmadonor worden.

Een volwassen persoon van gemiddeld postuur heeft ongeveer 5 liter bloed. Bij een donor wordt doorgaans een halve liter bloed per bloeddonatie afgenomen.

Herstel- en prestatievermogen

Bij sporters van wie de ‘ijzervoorraad’ op peil is, duurt het één of meerdere weken voordat het gedoneerde bloed weer is aangemaakt. De rijpingsduur van een nieuwe rode bloedcel is namelijk zo’n 6 weken. Daar voor heeft de bloeddonor een verminderd herstel- en prestatievermogen.

De training moet dus tijdelijk worden aangepast en een sporter moet extra opletten hoe hij/zij zich tijdens en (daags) na de training voelt. Het is dus niet verstandig om bloed te doneren vlak voor een belangrijke wedstrijd of in een zware trainingsperiode.

Bloeddonatie door duursporters

Hoe lang de herstelperiode is na een bloeddonatie, verschilt per persoon. Duursporters die intensief trainen ontwikkelen vaak een ijzertekort. Voor velen van hen is het daarom een probleem om twee keer per jaar een halve liter bloed te doneren. Veel prestatiegericht duursporters zien om die reden van bloeddonatie af.

Gelukkig kunnen zij ook plasma doneren, want daaraan is ook een grote behoefte is. Bij deze vorm van donatie wordt alleen het plasma (het vochtgedeelte van het bloed) afgenomen. De bloedcellen worden weer teruggebracht in de bloedbaan van de sporter.

Wel plasma doneren

Stollingseiwitten in het plasma zorgen voor de stolling van het bloed. Mensen met bloederziekte (hemofilie) missen één van deze stollingseiwitten. Met de stollingseiwitten uit het donorplasma kunnen zij worden geholpen en een vrijwel normaal leven leiden.

Plasmadonor zijn is dus minder belastend voor het lichaam dan gewone bloedafname. Een donor raakt namelijk alleen plasma kwijt dat met drinken binnen enkele uren is aangevuld. De eiwitten die zijn afgestaan, zijn binnen een dag weer aangemaakt. In principe kunnen sporters dus zonder nadelen voor hun trainingsopbouw of wedstrijd plasmadonor worden.

Follow @Allesportzaken