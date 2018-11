Ontstekingsremmers in eredivisie als Smarties geslikt

Niet alleen op het WK maar ook in de eredivisie is het gebruik van ontstekingsremmers de normaalste zaak van de wereld. Ze gaan er rond als Smarties.

Arnold Bruggink had een slechte enkel. “Als je dan elke drie dagen een wedstrijd moest spelen, dacht je al bij de tweede ‘dit gaat niet zo’. Ik had steeds zeurende pijn in mijn enkel.”

Niet de enige

In zijn tijd bij PSV was het vaak een kwestie van een Cataflam naar binnen gooien en gaan met die banaan. “En ik was in Eindhoven bepaald niet de enige. Ze gingen rond als snoepjes en dat was ook geen geheim. Ik was geen grootverbruiker, maar ik geloof wel dat je klachten kunt krijgen als je te veel neemt”, stelt Bruggink.

Hij kijkt niet op van het nieuws dat voetballers op het afgelopen WK ontstekingsremmers slikten. En ook niet dat in Rusland 25% van de spelers voor een wedstrijd een pijnstiller naar binnen werkte.

Ontstekingsremmers net smarties

Bij Danny Buijs ging in het zijn tijd bij FC Groningen en Feyenoord net zo. En ook hij zocht geregeld zijn heil in Diclofenac. “Het leken net Smarties”, zegt de huidige FC Groningen trainer.

“Ik nam ze om pijntjes te onderdrukken maar alleen als ik ergens last van had. Niet uit bijgeloof of omdat ik ze zo lekker vond. Er waren veel spelers om mij heen die hetzelfde deden.”

Of zijn spelers tegenwoordig net zo makkelijk pijnstillers nemen, durft Buijs niet te zeggen. “Op basis van mijn ervaring ben ik geneigd om te denken van wel want het gebeurt al sinds jaar en dag.”

Altijd in overleg

Spelers hebben soms ontstekingsremmers nodig om te kunnen presteren. Dat gaat wel altijd in overleg met de fysio en de dokter. Maar als een spelers zegt dat hij pijn heeft, dan zegt ik niet ‘hier heb je een pilletje’.”

“Dat doen de artsen”, zegt Adrie Poldervaart, trainer en voorheen fysiotherapeut van Excelsior. “Artsen geven niet zomaar wat want zij weten wat goed is voor spelers. Het is niet zo dat iedereen bij ons zomaar pillen krijgt”, zegt hij. “Verre van dat zelfs.”

Luister naar je lichaam

“Ik weet niet hoeveel medicijngebruik in de eredivisie gangbaar is”, zegt Poldervaart. “Op het WK worden aan het eind van het seizoen in korte tijd veel wedstrijden gespeeld. Misschien is het aantal spelers dat iets slikt daarom hoger dan in augustus.”

“Een beetje minder kan geen kwaad”, vindt Buijs. “Terugkijkend denk ik wel eens dat ik iets vaker had moeten zeggen ‘ik sla even een weekje over. Als je lichaam aangeeft dat je niet kunt sporten, kun je daar soms maar beter naar luisteren.”

Follow @Allesportzaken