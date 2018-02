Die middelen zijn niet verboden, wat is het probleem?

Topsporters laten niets na om topprestaties te leveren. Alle voeding, training, techniek en herstel moeten in orde zijn. Veel topsporters zoeken de grens van het toelaatbare op. Oók van het medicijngebruik.

Dopinggebruik komt ruim drie keer zo vaak voor bij topsporters die voedingssupplementen gebruiken, als bij topsporters die dit niet doen.

Ander doel

Diclofenac of tramadol worden ingenomen om vermoeidheid en verzuringspijn te onderdrukken. Astmamedicijnen moeten de zuurstofopname verbeteren en slaapmedicijnen moeten zorgen voor een betere nachtrust. Die middelen worden dan voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij eigenlijk bedoeld zijn.

Sportvoeding

Op de dopinglijst 2018 staan de stoffen en methoden die topsporters niet mogen gebruiken. Maar er blijven genoeg stoffen over die nog wel zijn toegestaan. Een voorbeeld daarvan is uitgebalanceerde (sport)voeding. Iedere sporter of trainer zal inzien dat die essentieel is voor topprestaties.

Bijwerkingen

Maar tussen die voeding en de dopinglijst ligt een grijs gebied met middelen die minder logisch zijn om te gebruiken. Dat geldt zeker voor medicijnen die flinke bijwerkingen kunnen hebben en waarvan het ook niet eerlijk voelt om ze in te nemen.

Het gebruik van middelen zonder noodzaak is riskant, o.a. vanwege de bijwerkingen. Lichte pijnstillers kunnen al leiden tot maag- en darmklachten en astmapuffers tot hartkloppingen en hoofdpijn. Vaak is er echter maar weinig bekend over de effecten op de lange termijn.

Doel heiligt de middelen

Elke sporter en begeleider bepaalt zelf tot hoever hij of zij gaat. Die grens ligt voor de meesten bij een lichte pijnstiller zoals paracetamol. Maar anderen zijn bereid om veel verder het grijze gebied in te gaan. Voor hen heiligt het doel alle middelen.

Risky business

Bovendien vergroot een ‘pillen-slik-mentaliteit’ bij sporters de kans dat zij uiteindelijk verboden middelen gaan gebruiken. Dopinggebruik komt namelijk ruim drie keer zo vaak voor bij topsporters die voedingssupplementen gebruiken, als bij topsporters die dit niet doen.

“Zo’n link wordt ook vermoed tussen het gebruik van toegestane medicijnen en doping”, stelt de Dopingautoriteit. Risky business dus.

