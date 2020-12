Sporten na transplantatie verlengt levens

Zo’n 20.000 mensen in Nederland hebben transplantatie van een orgaan of stamcellen ondergaan. Weinigen van hen sporten echter, terwijl dat levensverlengend blijkt te zijn. De Stichting Sport en Transplantatie (SST) wil hen de huiver laten overwinnen.

Maar 400 van de 20.000 getransplanteerden, sporten meerdere keren per week. Zij hebben te weinig vertrouwen in hun lichaam en er is te weinig kennis bij sportclubs.

Betere levensverwachting

Na een transplantatie doet iemand gemiddeld vijftien jaar met zijn of haar orgaan. Iemand die regelmatig sport, verlengt dat met gemiddeld zo’n vijf jaar. En sporten helpt ook om bijwerkingen van medicijnen te onderdrukken. De SST wil graag 3 tot 5.000 van de 20.000 aan het sporten krijgen. Want daardoor kan deze groep de gemiddelde levensverwachting aanzienlijk verbeteren.

In november is de SST toegelaten als lid van NOC*NSF. Het lidmaatschap maakt contact met sportbonden en het aanvragen van Europese subsidies eenvoudiger. “Deze steun is voor ons dus heel belangrijk”, zegt SST-bestuurslid Peter van Maurik.

WK voor getransplanteerden

De SST hield zich tot dusver vooral bezig met de World Transplant Games. Dat is het WK voor getransplanteerden dat elke twee jaar plaatsvindt. Daaraan deden in 2019 zestig Nederlandse sporters mee. De SST wil dat iedere getransplanteerde binnen van z’n woonplaats 40 kilometer kan sporten.

Dat er maar zo weinig mensen met een donororgaan sporten, heeft meerdere redenen. Getransplanteerden zijn met gemiddeld 40 jaar relatief oud. Vanaf die leeftijd gaat ook de rest van Nederland minder sporten. En getransplanteerden waren vaak al jong ziek waardoor de ervaring met sport ontbreekt.

Opbouw spiermassa na transplantatie

Toch zijn er volgens de SST zo’n 5.000 mensen die voldoende belangstelling hebben om te gaan sporten. Maar dan moeten zij eerst het vertrouwen in hun lichaam terugvinden. Ook hebben ze na een transplantatie een lange herstelperiode. Vaak hebben zij bijna geen spiermassa meer over.

“Voor elke week in het ziekenhuis heb je een maand nodig om te herstellen”, stelt Van Maurik. “Een sportschool binnenlopen om te herstellen kan bijna niet. Om je spiermassa weer op te bouwen heb je echt een deskundige nodig.”

Wandelprogramma

Medici hebben vaak onvoldoende aandacht voor beweging. De SST stimuleert nu gezamenlijke wandelingen rond ziekenhuizen. Vier van de acht transplantatiecentra hebben hun revalidatie al uitgebreid met een wandelprogramma.

Van Maurik: “Als je al wandelend op een goed niveau komt, kun je daarna gaan sporten.” Dat sporten gebeurt meestal bij gewone sportclubs waar doorgaans de kennis over de juiste trainingsvormen ontbreekt. De SST wil die kennis gaan vergroten.

