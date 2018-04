Artrose hoeft geen belemmering te zijn om te sporten

Een sporter die altijd veel heeft gesport kan last krijgen van artrose in de knieën. Het is dan de vraag welke sporten hij het beste kan blijven doen en wat hij op de fitnessclub het beste kan doen om toch te blijven bewegen.

Het is voor iemand met artrose goed om te blijven sporten en bewegen omdat dit positieve effecten heeft, zo stelt Sportzorg .

Milde klachten

Artrose kent niet bij iedere sporter hetzelfde verloop. De slijtage geeft vaak stabiele en milde klachten zoals opstartstijfheid en bewegingsbeperking. Deze kunnen in de loop der jaren wat toenemen. Dit is vervelend maar geeft doorgaans geen grote beperkingen.

Overbelasting

Wel vervelend zijn de klachten na overbelasting. Hierdoor kan een sporter dagen tot zelfs weken behoorlijk pijn houden. Deze overbelasting is heviger en ontstaat sneller dan bij een gezond gewricht.

Dat is iets om rekening mee te houden bij sporten en bewegen. In principe kunnen alle sporten met artrose worden beoefend, maar er moet wel met een paar aspecten rekening worden gehouden:

• zorg voor een rustige opbouw van een beweegactiviteit. Pas een training aan het persoonlijke niveau aan.

• een warming up en cooling down verdienen bij elke activiteit aanbeveling.

• met vaker wat korter actief zijn herstelt een sporter sneller en is de kans op blessures kleiner dan bij een langdurige training.

• pas een training aan als bij een bepaalde oefening klachten ontstaan.

• met spierversterkende oefeningen kan de belasting van de knie worden vergroot. Sterke spieren kunnen gewrichten beter ontlasten.

• toch kan artrose ondanks zorgvuldig handelen, de kop opsteken. Neem in zo’n geval rust en in overleg met uw huisarts, eventueel een ontstekingsremmende pijnstiller. Indien de klachten weer zijn afgenomen, kan een activiteit weer voorzichtig worden opgebouwd.

Fietsen, crosstrainer en zwemmen

Met deze aandachtspunten, kan in principe deel genomen worden aan elke sport. Vaak zijn sporten zoals fietsen, crosstrainer en zwemmen minder belastend voor de knieën dan bijvoorbeeld hardlopen.

