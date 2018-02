Sporten in winterweer vraagt om goede voorbereiding

Winterse omstandigheden betekenen niet dat er buiten niet kan worden getraind. Maar winterweer vraagt wel om extra maatregelen. Want ook tijdens een reguliere hardloopronde kun je door de kou letsel oplopen.

Sporters met bijvoorbeeld suikerziekte, huidafwijkingen of zenuwletsel, lopen een verhoogd risico. Maar ook kinderen zijn kwetsbaar omdat zij sneller hun lichaamswarmte verliezen.

Serieus gevaar

Ouderen hebben wat meer moeite om hun warmteverlies te compenseren dus daar moeten trainers en coaches rekening mee houden. Ongeacht de doelgroep moeten klachten over kou altijd serieus genomen. Onderkoeling in winterweer kan een serieus gevaar vormen.

Lichte onderkoeling

Iemand met een lichte onderkoeling heeft het heel koud en rilt en/of klappertandt. Haal het slachtoffer weg uit de koude omgeving en breng hem of haar naar een warme plek. Verwijder eventuele natte kleding pas op een beschutte plek.

Ernstige onderkoeling

Het slachtoffer heeft het erg koud. Het rillen en/of klappertanden is gestopt. De huid is bleek en koud en kan blauwe vlekken vertonen. De oren, lippen, vingers en tenen kunnen blauw zijn. De bewegingen worden steeds moeizamer. Het slachtoffer wordt suf of slaperig omdat de vitale functies verstoord raken.

Eerste hulp

Breng het slachtoffer naar een warme, beschutte omgeving. Verwijder natte kleding zonder hem of haar te bewegen. Lukt dit niet dan moet u alleen toedekken en bescherm tegen verdere afkoeling door het slachtoffer in (fleece)dekens te wikkelen.

Pak armen, benen en romp zo mogelijk afzonderlijk in en warm een slachtoffer niet actief op. Reanimeer wel indien nodig maar geef niets te drinken als hij suf of bewusteloos is.

Preventie

Een goede voorbereiding op winterweer is het halve werk. Kleding tegen kou moet warmte bieden maar ook functioneel zijn. De ideale sportoutfit bestaat daarom uit minimaal drie lagen. De eerste en tweede laag zijn van polyester of polypropyleen en een isolerende fleece of wollen kleding. Thermisch ondergoed is ook een goede optie.

De derde laag houdt tijdens een rustpauze of bij wind en regen het weer buiten en voert vocht af. Houdt het hoofd warm met een bandana of een hoofdband. En heren, een aloude tip. Doe een maandverbandje in de broek om gevoelige lichaamsdelen te beschermen tegen de kou.

Ook het schoeisel verdient aandacht. Trek schoenen aan met dicht gelaste stiknaden om droge voeten te houden. Met een schoenverwarmer worden schoenen weer droog maar dat kan ook prima met krantenproppen. En pas op! Ok met zonnig winterweer lijkt het of je niet zweet. Maar dat is schijn. Drinken onderweg en na afloop is, net als ’s zomers, altijd belangrijk.

