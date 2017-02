Sporten is een goede reden om niet te roken

Tijdens iedere lichamelijke inspanning vragen spieren om zuurstof die moet worden aangevoerd via de rode bloedcellen in ons bloed. Die cellen bevatten hemoglobine, dat zuurstof opneemt en aan de spieren afgeeft. Maar koolmonoxide bindt zich tijdens het roken 2 à 300 keer (!) sneller aan hemoglobine dan zuurstof.

Sommige stoffen zoals nicotine komen toch in het bloed terecht, bij passief roken maar ook als er niet wordt geïnhaleerd. Deze nicotine-opname gaat ten koste van de zuurstofopname.

Stijgende bloeddruk

Nicotine heeft een verslavende invloed op lichaam en geest. In het begin heeft werkt deze stof stimulerend waardoor vermoeidheid lijkt te verdwijnen. Maar even later gaat nicotine dempend werken. Nicotine laat het hart sneller kloppen, de bloedvaten vernauwen en de bloeddruk stijgen. Deze reacties hebben een nadelige invloed op het prestatievermogen van sporters.

Veel mensen denken dat roken ongevaarlijk is zolang zij maar niet inhaleren. Niets is minder waar. Sommige stoffen zoals nicotine komen toch in het bloed, ook voor passieve rokers.

Luchtwegen

Een andere verandering die optreedt ten gevolge van roken, is de aantasting van de trilharen in de luchtwegen. Die moeten ‘vreemde’ stoffen en verontreiniging van de longen tegenhouden. Roken tast de slijmvliezen in de luchtwegen aan en veroorzaakt een grotere productie van slijm.

Deze aantasting van de trilharen en de slijmvliezen veroorzaakt irritatie van de luchtwegen, die weer tot een zogenoemde rokershoestje leidt. Hierdoor kan gemakkelijk een ontsteking van neus- en keelholte en van de luchtwegen ontstaan. Het gevolg daarvan is een grotere kans om door ziekte niet te kunnen sporten.

Sneller weer op adem

Als u ook maar iets aan sport doet, dan is dat al een goede reden om niet te roken. Niet-rokers hebben tijdens en na een inspanning een lagere polsslag en bloeddruk dan rokers. Zij kunnen meer lucht uit hun longen persen dan rokers en na een inspanning veel sneller weer normaal ademhalen.

