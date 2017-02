Migraine is geen reden om niet te sporten of te bewegen

Tussen de 2 tot 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben gemiddeld 2 keer per maand migraine. Maar wat betekent het voor iemand als je te horen krijgt “Je hebt migraine?” Kun je dan veilig blijven sporten? Moet je het trainingsschema aanpassen of bestaan er zoiets als aanvullende oefeningen of voorzorgsmaatregelen? Voor hen is er goed nieuws.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sport en/of bewegen een positieve invloed heeft op een ziekteproces, de levensduur en de levenskwaliteit.

Kwaliteit van leven

Niet alle studies leveren dezelfde conclusie op. Het lijkt echter mogelijk dat sporten de intensiteit van migraine en het aantal aanvallen vermindert. Het is wel bewezen dat sporten een positief effect heeft op het humeur. En een goed humeur verbetert de kwaliteit van leven, ondanks de kans op een aanval.

Sporten en bewegen met migraine

Met de juiste voorzorgsmaatregelen kun je veilig blijven sporten. Welke voorzorgsmaatregelen iemand het beste kan nemen hangt sterk af van de triggers, de factoren die een aanval uitlokken. Een paar voorbeelden:

als flikkerend licht een migraine trigger is, dan is mountainbiken over een bospaadje geen goed idee. De flikkerende zon door de bomen kan een aanval uitlokken;

krijg je vaak een aanval door de zon, ga dan liever binnen sporten;

is uitdroging een trigger, let dan extra goed op voldoende vochtinname

Drinken is goed

Drinken is sowieso goed, voor en tijdens het sporten maar kijk uit met sportdrankjes waar cafeïne in kan zitten. In principe is elke sport geschikt voor mensen met migraine. Uit één wetenschappelijke studie bleek dat aerobics een gunstig effect heeft op de onderdrukking van aanvallen.

De sportarts en migraine

Mensen met migraine kunnen gewoon bij de sportarts terecht. Die is er niet alleen voor topsporters. Een sportarts kan adviseren een programma samen te stellen o.b.v. een sportmedisch onderzoek. Hij of zij kan ook adviseren welke sport het beste bij je past.

