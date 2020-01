Kleine tattoo blijkt het vaakst spijt op te leveren

Een gigantische sleeve die je hele arm bedekt of een klein vlindertje op je voet. Van die laatste, kleine tattoo hebben we toch het vaakst spijt. Soms al op de dag waarop de tattoo is gezet.

Over grotere tattoos is meestal wat langer nagedacht en overlegd met degene die ‘m moet zetten. Daardoor krijgen mensen minder vaak spijt van zo’n grote versiering.

Een kleine tattoo

Die conclusie trekt emeritus-hoogleraar Henri Beunders in het boek ‘Optocht der tattoos’. Voor zijn boek maakt Beunders op basis van meerdere onderzoeken een lijst met de redenen voor deze spijt.

Zo krijgen mensen met een kleine tattoo die met familie te maken heeft, het minst vaak spijt. Maar degenen die een tatoeage in een vlaag van verliefdheid of impulsiviteit hebben laten zetten, hebben daar vaker spijt van.

Tramp stamp

Andere aanleidingen voor spijt zijn bijvoorbeeld een nieuwe partner die helemaal niet van tatoeages houdt. Maar ook van een tattoo die jaren later toch wat minder in de mode is zoals een ‘tramp stamp’.

Beunders ziet overigens dat tattoos tegenwoordig in alle lagen van de bevolking voorkomen. Het hebben van een tattoo is ook meer geaccepteerd dan vroeger. Want toen was een tattoo vooral voorbehouden aan mensen zoals ‘hoeren, pooiers en piraten’.

Beter even wachten

Lager opgeleiden blijken vaker een tatoeage te hebben dan hoger opgeleiden, 29 om 18%. En naar schatting 10% van de Nederlanders heeft er al één of meer. Het is beter om na het zetten van een tattoo even te wachten met sporten. De eerste 24 tot 36 uur erna mag het gebied er omheen namelijk niet nat worden.

Het is overigens belangrijk om de volgende les niet te vergeten. De naam van een geliefde op je huid laten zetten is nooit een goed plan. Want voor je het weet is hij of zij alweer je ex.

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron Metronieuws