Samen stoppen met roken, met je team of je club

Samen stoppen kan natuurlijk heel goed in een actie zoals Stoptober. Maar als samen stoppen de slagingskans zo verhoogt, waarom zou je dan niet met een team of de hele sportclub stoppen?

“Veel Nederlanders proberen in oktober van het roken af te komen door deelname aan de actie Stoptober. Juist door zo’n poging samen te doen, is de kans op succes vijf keer zo groot.”

Samen stoppen werkt

“Samen stoppen is veel beter”, zegt Michael Rutgers van het Longfonds over de campagne die op 1 oktober start. “Stoptober daagt rokers uit om te stoppen en dit 28 dagen lang vol te houden. En daar doen vele duizenden Nederlanders aan mee.”

Rutgers: “Elke poging is de moeite waard. Want elke poging brengt je dichterbij een rookvrij leven. Je krijgt een veel gezonder leven, gaat er beter uitzien en stoppen scheelt je een pak geld. En samen stoppen in Stoptober blijkt de kans op succes met een factor 5 te vergroten.”

Ik stop voor mijzelf

Drie bekende Nederlanders geven in Stoptober weer het goede voorbeeld. Dat zijn dit jaar actrice Georgina Verbaan, presentator Rick Brandsteder en zanger Ernst Daniël Smid. Brandsteder deed tevergeefs al een aantal pogingen om te stoppen en wil jongeren waarschuwen.

“Als ik de boodschap overbreng werkt dat misschien iets beter dan wanneer ouders het zeggen. Maar goed, ik stop uiteindelijk natuurlijk ook gewoon voor mezelf. Want roken is zo dom. Je dient jezelf vergif toe en het kost ook nog eens veel geld.”

Kwart miljoen mensen

Hockeyclub Eemvallei grijpt 1 oktober aan om het roken op de club drastisch aan te pakken. Vanaf die datum is de club namelijk 100% rookvrij omdat roken en sport niet bij elkaar passen.

Samen stoppen is dus veel effectiever dan alleen stoppen. En waar is de saamhorigheid en de onderlinge binding nou groter dan op de sportclub? Ligt het dan niet voor de hand om teams te stimuleren om samen te stoppen?

De afgelopen vijf jaar hebben er al 275.000 mensen aan meegedaan. En uit onderzoek van het AMC blijkt dat de helft van de deelnemers na drie maanden nog steeds gestopt.

