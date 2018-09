Zeeuwse sportclubs leggen zichzelf een taak op

Na het sporten worden wedstrijden in de Zeeuwse sportkantines graag geanalyseerd. Vaak onder het genot van een biertje en een ‘vette hap’. En in Zeeuwse sportclubs wordt bovendien vaak nog gerookt.

Geen enkele club kan de inkomsten uit de kantine missen maar een rookverbod bijt deze geldstroom niet.

Delicate omslag

De omslag naar gezonder eten en drinken in sportkantines is belangrijk. Maar dat is een delicaat proces want ook de Zeeuwse sportclubs kunnen de inkomsten uit de kantine missen.

Dat ligt bij roken anders, want een rookverbod bijt de geldstroom niet. Om die reden gaan sportclubs ook sneller over op een rookvrije dan op een gezonde sportkantine.

Groot draagvlak

Het maatschappelijk draagvlak voor rookvrij sporten blijkt groot te zijn. Maar liefst 8 op de 10 Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. En de sportclub is een uitgelezen plek om het goede voorbeeld te geven. Daarom zijn veel Zeeuwse sportclubs al bezig om hun terrein rookvrij te maken.

Algeheel rookverbod

Vv Kloetinge voert bijvoorbeeld een streng beleid. Met ingang van 22 september mag er op zaterdag niet meer worden gerookt. Ook niet op de rookplek tussen de kantine en de kleedkamers. En binnen geldt overal permanent een rookverbod evenals voor de entree van het clubhuis en het kleedkamergebouw en op de tribune.

Broodje gezond

Over de aanpak van het roken zijn de Zeeuwse sportclubs het wel eens. Maar tegenover alcohol en snacks is de ene club toleranter dan de andere.

Het ook al niet meer schenken van alcohol in de sportkantine, of frikandellen vervangen door het broodje gezond, gaat veel clubs net iets te snel. “Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid” of “wij willen niet betuttelen” zijn vaak gehoorde excuses.

Uit het zicht

Clubbesturen hoeven er niet bang te zijn dat rokers massaal hun lidmaatschap opzeggen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Rokers moeten er alleen aan wennen dat hun gewoonte niet meer overal wordt geaccepteerd. En ook zij begrijpen dat roken eigenlijk nooit op de clubs thuis heeft gehoord.

