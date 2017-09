Rookverbod houdt sportclubs in Weesp verdeeld

Het rookverbod dat FC Weesp heeft ingevoerd, heeft de tongen lokaal flink losgemaakt. Clubs in de buurt beraden zich op hun positie in de discussie over het al dan niet afschaffen van roken op de club.

FC Weesp heeft dan wel besloten om het hele sportpark rookvrij te maken maar dat betekent nog niet dat andere Weesper sportclubs dit voorbeeld zomaar zullen volgen.

MHC Weesp gaat volgen

Van de grote sportclubs in Weesp denkt vooral MHC Weesp wel aan een rookverbod. De hockeyclub noemt het voorbeeld van FC Weesp een ‘hele goede stap’. De KNHB werkt er ook aan om hockeyclubs rookvrij te maken en voert daar campagne voor.

“MHC Weesp zal FC Weesp dus volgen maar wij moeten nog kijken naar hoe en wanneer”, zegt bestuurslid Jan Willem Koers. “Wij willen het wel goed en doordacht aanpakken.”

Rookverbod speelt amper

Handbalclub We Have heeft het roken al voor een deel aan banden gelegd. Het clubhuis is rookvrij en voor de deur mag je ook geen sigaretje opsteken. Langs het veld mag roken nog wel en de kans dat dat gaat veranderen is niet groot.

“Het speelt momenteel amper”, zo laat voorzitter Edwin Hoving weten. “Wij laten een eventueel verbod over aan onze leden. Als zij vragen om een rookverbod dan zullen wij daar zeker iets mee gaan doen. Maar wij hebben er nog geen vragen over gehad.”

Maatschappelijke trent

Hoving vindt het besluit van FC Weesp ‘wel een beetje betuttelend’. “Wij slaan een beetje door als het gaat om het aan banden leggen van roken en alcohol. Je kunt ook op andere manieren met elkaar rekening houden. Maar aan de andere kant is een rookverbod nou eenmaal een maatschappelijke trent.”

Niet in het clubhuis of bij de mat

Het bestuur korfbalvereniging Argus heeft al gesproken over een geheel rookverbod, maar heeft amper rokende leden. Desondanks geldt een rookverbod voor het gehele clubhuis. Roken op en in de buurt van de mat is al verboden.

