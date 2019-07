Waar zijn sportclubs in Barneveld toch zo bang voor?

De overheid wil het roken langs sportvelden gaan verbieden. Een aantal sportclubs in Barneveld juicht deze stap toe en neemt alvast wat beperkende maatregelen.



Vrijwel alle sportclubs in Barneveld hebben al over het roken op de club vergaderd. Toch vinden veel clubs het lastig om roken langs het veld nu al te verbieden.

Liever geen sigaretten

“Zien roken, doet roken”, zegt Henk-Jan Hofland van vv SDVB. “Op het dakterras mag je roken maar verder ziet de club liever geen sigaretten op het complex. Dit geven we op borden ook aan.”

“Maar het is wel een dilemma want onze jeugd is belangrijk maar onze volwassen leden ook. Wij vinden dat als zij gewend zijn om te roken, je hen ook op de club de gelegenheid moet bieden.”

Het bestuur maakt daarom roken in een speciaal rokershok nog wel mogelijk. “Maar op de tribune of voor de ingang mag niemand meer roken. Daar kunnen de leden wel mee leven en er is geen discussie over ontstaan. Roken is al vrijwel overal verboden”, aldus Hofland.

ODIK rookt door

Het bestuur van ckv ODIK heeft al nagedacht over een verbod van sigaretten op het sportpark. De club voert dat nu niet in maar het moet er volgens de club in de toekomst wel van komen.

Tot die tijd kunnen bezoekers bij ODIK vanaf 14:00 uur een sigaret opsteken”, zegt Rick Borkent van de PR-commissie. “Als onze leden iemand op het park voor dat tijdstip zien roken, dan zeggen zij daar iets van. Onze oplossing is wel een soort tussenfase richting een rookvrij sportpark.”

MHC Barneveld is duidelijk

Bij MHC Barneveld mogen leden of bezoekers op het complex niet roken. Dit besluit is door de leden goed ontvangen. Voorzitter Peter van den Brink heeft op de club grote doeken laten ophangen zodat de regels voor iedereen duidelijk zijn.

“Er mag hier niemand roken”, stelt de voorzitter. “Wij hebben het wel even over een rookhok gehad maar hebben besloten om roken helemaal niet meer toe te staan. Dan is het voor iedereen maar duidelijk.”

“Ik steek mijn hand er niet voor in het vuur dat niemand hier meer rookt. Maar zodra wij het zien, dan spreken wij hem of haar daar direct op aan. Wij willen het op de club gewoon niet. Punt.”

LTC Barneveld heeft geen rookbeleid

“Om te voorkomen dat leden bij LTC Barneveld weglopen heeft de club geen rookbeleid”, zegt voorzitter Erik Buers. Alleen in het clubgebouw mag niemand roken. Bij ons is wel of niet roken dus geen issue en de club krijgt daar nooit klachten over.”

In 2016 was de club ook al bang dat beperking van de schenktijden de club geld en leden zou gaan kosten. De club bleek toen in 2 jaar maar 10 leden te zijn kwijtgeraakt. Het viel met de leegloop dus wel mee.

Follow @Allesportzaken