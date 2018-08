Voetbalclubs Dedemsvaart willen rookvrije generatie

Wethouder Gitta Luiten van Dedemsvaart onthulde op het sportpark De Boekweit een ‘Rookvrije generatie‘ spandoek. Daarmee gaf zij het startsein voor een actie die moet leiden naar ‘een rookvrije generatie’.

In het project ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ trekken de voetbalclubs SCD ’83, sv Dedemsvaart en JVC Dedemsvaart gezamenlijk op.

Tot 13:00 niet roken

De clubs in Dedemsvaart hebben besloten om met name hun jeugd niet meer in de verleiding te brengen om te gaan roken. Daarom mag voortaan elke zaterdag tot 13:00 uur niemand meer roken op het sportpark.

Deze nieuwe maatregel wordt aan iedereen duidelijk gemaakt via borden en vlaggen op het sportpark. “Wij zullen overtreders niet meteen bestraffen, maar wij gaan hen wel op hun verantwoordelijkheid aanspreken.

Het goede voorbeeld

“Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Maar ieder kind is er één te veel, ook in Dedemsvaart. Wij streven er dus naar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken”, aldus de initiatiefnemers.

“Het is daarom nodig dat wij samen het goede voorbeeld geven en de locaties waar veel kinderen samen komen, rookvrij maken. En de sportomgeving is een zo’n belangrijke plek in het leven van opgroeiende kinderen.”

Medewerking van iedereen

“Een complex waar niemand meer rookt, draagt bij aan het bereiken van een rookvrije generatie. Wij rekenen dan ook op de medewerking van iedereen. Samen met de clubs kunnen wij zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd en alle bezoekers”, aldus de initiatiefnemers.

