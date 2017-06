UVS krijgt eerste rookvrije sportcomplex van Leiden

De Leidse vv UVS gaat zich ervoor inzetten om haar complex vanaf 1 september as. rookvrij te hebben. UVS wil de eerste sportclub in Leiden zijn die gehoor geeft aan de oproep daartoe van de Hartstichting. “Op en langs de velden roken kan niet meer.”



Volgens Ties de Ruijscher, hoofd jeugdopleidingen bij UVS, is het belangrijk dat kinderen op iedere sportclub in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien.

Wij gaan niet voor politieagent spelen

Het is niet de bedoeling van dit initiatief om mensen helemaal te laten stoppen met roken. “Wij willen niet voor politieagent spelen maar mensen er wel op attenderen om niet te roken op ons sportcomplex. Mensen die toch roken gaan wij uitleggen dat wij willen dat onze jonge sporters opgroeien in een rookvrije sportomgeving. Wij zullen hen dus ook vriendelijk verzoeken om hun sigaret ergens anders op te roken”, vertelt De Ruijscher.

Hopen op een sneeuwbaleffect

R.C.L. in Leiderdorp heeft eerder al de stap genomen om het roken van het sportcomplex te weren. De Ruijscher hoopt een voorbeeld te geven aan andere sportclubs in de regio. “Ik denk dat het een mooi signaal is voor de rest van de sportverenigingen in Leiden. En ik hoop dat ons initiatief een sneeuwbaleffect teweeg brengt en dat andere clubs ook de stap nemen om een rookvrij sportcomplex te creëren.”

Kwestie van even wennen

“Een sportcomplex rookvrij maken is eigenlijk helemaal niet zo lastig” vindt De Ruijscher. Via de Hartstichting kwamen wij bij het bedrijf Rookvrij terecht dat een kant-en-klare aanpak voor ons klaar had liggen. Nadat het bestuur groen licht had gegeven werd het ons heel gemakkelijk gemaakt. Flyers en productiemateriaal lag allemaal al voor ons klaar. Wij krijgen tot nu toe nog gemengde reacties van de bezoekers maar het lijkt een kwestie van even wennen.”

