Nieuw stappenplan voor rookvrije sportclubs onderzocht

Vier instellingen starten de komende zes maanden met nieuw onderzoek naar tabaksontmoediging. Zij zullen hun kennis bundelen over de manier om o.a. zoveel mogelijk rookvrije sportclubs te laten ontstaan.

De kennis over de beste manier om mensen niet laten beginnen met roken, of hen van het roken af te helpen, draagt bij aan een Rookvrije Generatie .

Subsidie tabaksontmoediging

ZonMw heeft samen met de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds een subsidie voor onderzoek naar tabaksontmoediging opgezet. De focus ligt hierbij op het gebruik en een beter bereik van bestaande programma’s. De volgende vier onderzoeken zullen worden gestart:

• Rookvrije sportclubs voor een rookvrije generatie

Dit project omvat een doorontwikkeling en invoering van een stappenplan van de Hartstichting, om nog beter rookvrije sportclubs te stimuleren. Hierdoor moeten jonge clubleden worden ontmoedigd om hun eerste sigaret op te steken;

• Versterking van de anti-rook infrastructuur

De kern van dit onderzoek is verbetering van de begeleiding door huisartsen, van patiënten die willen stoppen met roken;

• Samen stoppen met roken

Doel van dit onderzoek is om de stoprichtlijn van het Trimbos Instituut te verbeteren. Deze richtlijn is met name gericht op de zorg voor zwangere vrouwen met een lage sociaal-economische status, die tijdens of na hun zwangerschap roken;

• Financiële prikkels voor stoppen met roken op het werk

Onderzoekers moeten in deze studie boven water krijgen hoe een ‘stoppen-met-roken’ training op de werkplek, in combinatie met een financiële beloning, kan worden verspreid onder bedrijven in Nederland. Deze toepassing blijkt namelijk effectief om rokers met een lage sociaal-economische status te helpen om te stoppen met roken.

Onderzoeksoproep

Vanaf 13 september as. zal de onderzoeksoproep voor deze vier thema’s zijn geopend. De oproep wordt georganiseerd door de gezamenlijke gezondheidsfondsen. Die organiseren op 13 september as. van 17:00 tot 20:00 uur ook een bijeenkomst voor onderzoekers, specialisten en beleidsmedewerkers. Geïnteresseerden kunnen zich voor 3 september hiervoor aanmelden.

