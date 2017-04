Rookvrij BSC Roosendaal ziet toename van jeugdleden

Vanaf het seizoen 2017 / 2018 wil BSC Roosendaal kinderen nog meer het goede voorbeeld geven wanneer zij komen sporten. Op het sportcomplex mag op zaterdagen en tijdens de trainingen en wedstrijden op doordeweekse dagen niet meer worden gerookt.

Roken en sport gaan niet samen. BSC Roosendaal wil kinderen een rookvrije sportomgeving bieden. Zij moeten niet meer in de verleiding worden gebracht om te gaan roken en geen last hebben van meeroken.

Geen rokende rolmodellen

Het is moeilijk voor kinderen om het roken te weerstaan als zij de rolmodellen om hen heen zien roken. En daar kunnen zij niet alleen binnen maar ook buiten last van hebben. Op een rookvrij sportterrein is dat geen probleem meer, dus daarom is BSC Roosendaal vanaf het nieuwe sportseizoen op alle zaterdagen rookvrij.

Roken buiten het terrein

Rokers blijven altijd welkom, zolang zij maar buiten het terrein roken. Maar naast de velden en op het terras mag niet meer worden gerookt. Dat zal voor een aantal mensen best wel even wennen zijn. Maar BSC wil de jeugd, net als steeds meer sportclubs, actief gaan beschermen en hen een gezond voorbeeld geven.

Rookvrije Generatie

Op weg naar een Rookvrije Generatie wil dat kinderen rookvrij opgroeien. Zij moeten niet in de verleiding komen om te gaan roken want iedere dag raken 100 (!) kinderen in ons land verslaafd aan roken. “Als club, trainers en ouders willen wij het goede voorbeeld geven en ons complex rookvrij maken. Wij vragen bezoekers om hetzelfde te doen en zich met ons in te zetten voor een gezonde club voor jonge spelers.”

Gezonde koers werkt

En bij BSC Roosendaal betalen de spelers van de JO6 & JO7 het komende seizoen geen contributie. Bovendien werkt de club uitsluitend met gecertificeerde trainers die allen een VOG hebben. De club merkt dat de weg die het jeugdbestuur heeft gekozen kennelijk de goede is. Het aantal aanmeldingen van jonge leden stijgt nu al flink.

