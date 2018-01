Docent Universiteit Tilburg wil rookvrij sportcentrum

Sportdocent en trainer Eric Mathieu wil dat het sportcentrum van de Universiteit van Tilburg rookvrij wordt. Hij heeft daarvoor e-mails aan zijn chef geschreven en briefjes in het sportcentrum opgehangen.

“Roken in het sportcentrum van onze universiteit is zo’n beetje te vergelijken met kernafval in de tuin van Greenpeace.”

Steeds meer initiatieven

Eric Mathieu vindt dat roken in het sportcentrum niet past in de huidige sportcultuur. “Velen gingen ons al voor” stelt Mathieu. “Naast PSV komen er steeds meer maatschappelijke initiatieven op gang, zoals van het Kruidvat, de Efteling en de gemeente Groningen.”

Understanding Society

“De slogan van onze universiteit is ‘Understanding Society’. Maar wij volgen niet de maatschappelijke trend om sportterreinen rookvrij te maken. Bovendien werken wij dus ook niet in een vroegtijdig stadium mee aan een rookvrije generatie.”

Visie en betrokkenheid

Eric wil niet dat de Universiteit van Tilburg als laatste aansluit in de rij. Hij vindt dat het nu tijd is om aan te sluiten bij de voortrekkers. “Als wij als laatste een rookvrije campus krijgen, dan maakt dat niet veel indruk. Juist degenen die hierin het voortouw nemen, tonen visie en maatschappelijke betrokkenheid.”

Expertise van Andrea Rozema

“De expertise om ons sportcentrum rookvrij te maken, hebben wij in huis”, stelt Mathieu. Want op 23 maart as. promoveert Andrea Rozema op het thema ‘Rookvrij maken van schoolterreinen’. Er is één punt op het sportcentrum waar je nu nog mag roken “maar daar moeten wij ook vanaf”, aldus de sportinstructeur.

“Hier roken staat zo’n beetje gelijk aan Greenpeace die kernafval in de tuin heeft liggen.” Het initiatief is goed maar het is nog niet bekend of de actie van Mathieu succesvol is.

