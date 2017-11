Sport050: Kardinge is rookvrij, nu alle sportclubs nog

Jaarlijks komen meer dan 500.000 bezoekers naar het Sportcentrum Kardinge dat sinds kort rookvrij is. Maar Sport050 is ambitieus en streeft naar uitsluitend rookvrije sportclubs in de hele stad Groningen.

Sport050 werkt hard aan een rookvrij Groningen. O.a. door Sportcentrum Kardinge en de zwembaden rookvrij te maken, maar ook door sportclubs te stimuleren om dat ook te worden.

Rookvrije stad

Sport050 is de sportuitvoerder van de gemeente Groningen. Haar belangrijkste missie is om mensen te stimuleren om in beweging te komen en te blijven. Sport050 stimuleert, samen met het Huis voor de Sport Groningen, sportclubs om hun complex rookvrij te maken.

De gemeente Groningen heeft de ambitie om de eerste rookvrije stad van Nederland te worden. Dus is niet alleen het sportcentrum nu rookvrij verklaard maar ook op het voorplein mag niet meer worden gerookt.

Start op 23 november

De wens om rookvrij te worden komt voort uit het besef dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. De consequentie is dat ook iedere sportieve omgeving in Groningen rookvrij moet worden gemaakt.

Sportwethouder Paul de Rook zal op 23 november de start markeren van het rookvrij houden van het voorplein. Hij zal dat doen samen met Jurgen Grobbée van het Alfa College en Jacob van Gelder, voorzitter van ijshockeyclub GIJS Groningen.

Rookvrije samenleving

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Zij werken via de Alliantie Nederland Rookvrij aan een rookvrije samenleving. Een samenleving waarin kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleidingen om te gaan roken.

Rookvrije zones

Maar in Groningen worden meer initiatieven tegen het roken ontplooid, zoals het inrichten van rookvrije zones rond scholen. Bovendien helpen medewerkers van Sport050 en de gemeente mensen om te stoppen met roken. Daarnaast tuigen zij campagnes op rond een rookvrije generatie.

