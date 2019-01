Aantal rookvrije sportclubs stijgt nu razendsnel

Er komen in rap tempo steeds meer rookvrije sportclubs bij. In vier maanden tijd is het aantal (gedeeltelijk) rookvrije clubs gestegen van 550 naar 805. Dat blijkt uit recente cijfers van de Hartstichting.

In mei 2017 gaven nog ruim 150 sportclubs aan dat zij gedeeltelijk of helemaal rookvrij waren. Inmiddels stoppen er in Nederland elke dag twee clubs.

Niet als er jeugd sport

Er zijn sportclubs die de roken alleen verbieden zodra er jeugd sport. Of zij staan roken alleen toe in een speciaal rookhok, uit het zicht van kinderen. “Deze clubs maken hiermee een opstapje naar volledig rookvrij in een later stadium”, zegt woordvoerder Peter Sonneveld.

Zien stoppen, doet stoppen

Dat het aantal stoppende clubs zo snel stijgt, doet de Hartstichting goed. “Zodra er aandacht aan wordt besteed denken veel clubs: “Hé, waarom doet onze club dat eigenlijk nog niet?”

Vaak ontstaat die vraag uit een soort domino-effect vanuit de leden, ouders of kinderen. Die vinden het dan eigenlijk maar gek dat er langs de lijn nog mag worden gerookt”, zegt Sonneveld.

Zo was de Hartstichting op bezoek bij hockeyvereniging Abcoude. Nadat de club zichzelf rookvrij had verklaart, volgden al snel de Abcouder Lawn Tennis Club en FC Abcoude.

Voetbal gaat minder snel

Vooral de hockeyclubs stoppen snel. Van de 320 verenigingen zijn er al 188 (gedeeltelijk) rookvrij. Bij het voetbal gaat het duidelijk minder snel want van de bijna 3.000 clubs zijn er nu nog maar 333 rookvrij.

Er zijn duizenden clubs waar de jeugdleden buiten sporten. De Hartstichting richt zich vooral op de grootste buitensporten, voetbal, atletiek, korfbal, tennis en hockey. Alle sportbonden steunen het initiatief om zoveel mogelijk rookvrije sportclubs te bereiken.

